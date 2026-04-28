Alertan por la necesidad de donantes de sangre en el Hospital Enfermeros Argentinos

Por Sitio Andino Departamentales







El Hospital Enfermeros Argentinos en el departamento de General Alvear lanzó un llamado a la comunidad para sumar donantes voluntarios de sangre, ante la necesidad de abastecer su banco de hemoterapia.

Desde el nosocomio recordaron que donar sangre es un acto seguro y solidario que puede salvar hasta cuatro vidas, ya que cada unidad permite asistir a distintos pacientes que lo requieren.

El bioquímico Gerardo Gilí explicó la situación actual y destacó la importancia de sostener un flujo constante de donaciones para garantizar la atención médica. En ese sentido, remarcó que el sistema depende en gran medida del compromiso de la comunidad.

La importancia de la donación voluntaria de sangre Desde el hospital insistieron en que la donación de sangre no solo es segura, sino también fundamental para el funcionamiento del sistema de salud, ya que permite responder a emergencias, cirugías y tratamientos.

Además, señalaron que contar con donantes habituales facilita la planificación y evita situaciones críticas en momentos de alta demanda. Por este motivo, invitaron a la población a acercarse y sumarse como donantes voluntarios, contribuyendo así a salvar vidas y fortalecer el sistema sanitario local. El Hospital Enfermeros Argentinos necesita abastecer su banco de hemoterapía Embed - DONANTES SE BUSCAN FALTA SANGRE EN EL BANCO DEL HOSPITAL