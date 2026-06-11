Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar recorrieron las obras del Colegio Agustín Álvarez

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , recorrió las obras de remodelación que se ejecutan en el Colegio Nacional Agustín Álvarez junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas , Tadeo García Zalazar .

La visita tuvo como objetivo supervisar el avance de los trabajos que se desarrollan en una de las instituciones educativas más emblemáticas de la provincia y que forman parte del plan de mejora de infraestructura escolar impulsado por la Dirección General de Escuelas .

Acompañaron la recorrida la directora de Educación, Elvira Stone ; la coordinadora de Delegaciones Administrativas de la DGE, Tamara Salomón ; autoridades del establecimiento y representantes de la empresa encargada de la obra.

Los trabajos contemplan una importante intervención en distintos sectores del establecimiento, incluyendo la restauración de aulas , reparaciones generales, la construcción de un playón deportivo , nuevos sanitarios para ese espacio, un baño adaptado para personas con discapacidad y mejoras en las instalaciones eléctricas.

Además, la obra incorpora tareas de recuperación patrimonial y puesta en valor de espacios históricos, con el objetivo de preservar la identidad arquitectónica del edificio.

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Una inversión de $1.500 millones

Durante la recorrida, Ulpiano Suarez destacó la magnitud de la inversión destinada al establecimiento. “Recorrimos el Colegio Nacional Agustín Álvarez, hablamos con sus directivos, con docentes y compartimos una clase con los chicos. Se trata de una gran inversión del Gobierno provincial en una agenda que está impulsando Tadeo y todo su equipo. Son unos 1.500 millones de pesos destinados a poner en valor este edificio”, expresó.

El jefe comunal recordó además que el municipio había realizado previamente obras en el entorno del colegio. “Con el Fondo Educativo habíamos realizado una intervención en las veredas y en el frente del colegio. Hay mucha historia aquí, mucho presente con chicos estudiando y, sin duda, estas obras son fundamentales para el futuro de nuestra educación”, agregó.

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Recuperación patrimonial y nuevas instalaciones

Por su parte, Tadeo García Zalazar resaltó el valor histórico de la institución y la importancia de las obras que se están ejecutando. “Estamos en una institución de más de 115 años de antigüedad y emblemática de la provincia. En el marco del plan que llevamos a cabo, estamos realizando una intervención que se hace tanto desde el punto de vista urbanístico como del interior del colegio”, señaló.

El funcionario explicó que los trabajos incluyen nuevas aulas, recuperación patrimonial, restauración del salón principal, mejoras en la cancha y el playón deportivo, renovación de sanitarios y distintas reparaciones estructurales.

“Son obras necesarias para un edificio que es patrimonio histórico nacional”, concluyó. Las tareas forman parte de las acciones que lleva adelante la Dirección General de Escuelas para garantizar espacios educativos más seguros, accesibles y adecuados para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.