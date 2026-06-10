10 de junio de 2026
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Sitio Andino
Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez recorrió proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes de la UNCuyo

El intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez destacó el proceso de aprendizaje y la perseverancia de los jóvenes para concretar sus iniciativas.

Ulpiano Suarez recorrió proyectos tecnológicos.

Ulpiano Suarez recorrió proyectos tecnológicos.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de la Feria de Emprendimientos Tecnológicos (FET) organizada por el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo, una iniciativa que reunió a estudiantes de primer año de las tecnicaturas en Redes de Datos y Telecomunicaciones y Desarrollo de Software.

Durante la jornada, los alumnos presentaron proyectos tecnológicos desarrollados a partir de problemáticas reales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

Una recorrida junto a autoridades de la Univiersidad Nacional de Cuyo

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez; el director general del ITU, Guillermo Cruz; y el coordinador Martín Vargas.

También participaron la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, Yamila Meljim; el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú; y el director de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto, Cristian Chavarini.

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Tecnología creada por estudiantes mendocinos

Al recorrer los distintos stands, Ulpiano Suarez destacó el valor de las propuestas presentadas y, especialmente, el proceso de aprendizaje que atravesaron los estudiantes para llegar a los resultados exhibidos.

"Estoy acompañando esta feria, un encuentro interesantísimo donde estudiantes presentan proyectos tecnológicos que dan solución a problemáticas reales. Es tecnología creada por estudiantes de Mendoza", expresó. Además, resaltó la importancia del recorrido realizado por los jóvenes durante el desarrollo de cada iniciativa.

"No sólo se trata de lo que vemos hoy, sino de todo el proceso que hicieron, el aprendizaje que se llevan después de haber ideado, construido, haberse equivocado varias veces y la perseverancia que tuvieron para terminar armando los prototipos que tenemos hoy en exhibición", agregó.

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Proyectos que integran distintas disciplinas

A lo largo de la exposición, los estudiantes presentaron prototipos tecnológicos, simulaciones y soluciones innovadoras desarrolladas a partir de contenidos abordados en diferentes materias de las carreras.

La propuesta permitió mostrar no solo los resultados finales, sino también los procesos de investigación, diseño, desarrollo y trabajo colaborativo que hicieron posible cada proyecto.

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Formación integral y trabajo interdisciplinario

La Feria de Emprendimientos Tecnológicos se desarrolló bajo una modalidad interdisciplinaria que integró conocimientos de:

  • Física.

  • Electrónica.

  • Arquitectura de Computadoras.

  • Matemática.

  • Comprensión y Producción de Textos.

  • Desarrollo del Pensamiento.

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Este enfoque permitió que los futuros técnicos no solo diseñaran y construyeran sus proyectos, sino que también aprendieran a fundamentarlos, documentar cada etapa del proceso y defender sus iniciativas ante docentes, autoridades e invitados.

La actividad puso en valor la capacidad de innovación de los estudiantes mendocinos y el rol de la educación tecnológica como motor para la generación de soluciones concretas a desafíos de la vida cotidiana.

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