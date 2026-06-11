11 de junio de 2026
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San Rafael

La Cámara de Comercio de San Rafael renovó autoridades y eligió a Silvina Pietrelli

La empresaria sanrafaelina fue elegida presidenta de la CCIA de San Rafael y se convirtió en la primera mujer en conducir la institución. Gabriel Brega se despidió de su gestión.

Silvina Pietrelli, flamante presidenta de la CCIA San Rafael.

Silvina Pietrelli, flamante presidenta de la CCIA San Rafael.

La designación marca un hecho histórico para la institución, ya que Pietrelli se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia en los 107 años de vida de la Cámara, transformándose además en la cuadragésima sexta presidenta de la entidad.

La nueva conducción estará integrada por Federico Greco como vicepresidente primero y Marcos Gianoncelli como vicepresidente segundo.

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Una asamblea con amplia participación institucional

Del encuentro participaron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el intendente de San Rafael, Omar Félix; el delegado de la Suprema Corte de Justicia en la Segunda Circunscripción Judicial, Darío Bermejo; representantes de las cámaras empresariales de General Alvear y Malargüe, además de referentes de numerosas entidades provinciales y locales.

También asistieron integrantes de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio Público de Abogados y Procuradores, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), funcionarios provinciales y municipales, expresidentes y socios de la institución.

Durante la Asamblea fueron aprobados la Memoria, el Balance General, el Inventario y el Cuadro de Gastos y Recursos correspondientes al último ejercicio. Además, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos Fernando Turrín y Roberto Marín.

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El primer discurso de la nueva presidenta de la CCIA de San Rafael

En su primera alocución como titular de la Cámara, Pietrelli destacó la responsabilidad institucional que implica asumir el cargo y agradeció tanto a la comisión saliente como al equipo de trabajo de la entidad.

La empresaria señaló que su designación representa un paso natural dentro de la evolución de la comunidad empresarial y reafirmó su compromiso con la defensa de las pymes y empresas familiares, a las que definió como motores fundamentales de la economía y del tejido social regional.

Asimismo, puso énfasis en valores como el bien común, la ética, la transparencia y la articulación entre el sector privado y el sector público.

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Producción, inversiones e innovación

En referencia al contexto económico actual, la nueva presidenta sostuvo que es necesario fortalecer la matriz productiva del Oasis Sur aprovechando sectores estratégicos como la energía, la minería, la ganadería, la agricultura y el turismo.

También remarcó la importancia de generar condiciones favorables para la llegada de inversiones, mediante reglas claras, competitividad y procesos de desregulación, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar en una mayor eficiencia del gasto estatal.

La integración regional y la mejora de la conectividad fueron otros de los ejes que señaló como fundamentales para potenciar el desarrollo económico del sur mendocino.

Los tres pilares de su gestión

Pietrelli adelantó que su gestión estará basada en tres ejes centrales:

  • Fortalecimiento y autonomía de las Específicas.

  • Mayor presencia territorial y cercanía con empresarios y emprendedores.

  • Impulso al capital humano, la innovación y la Inteligencia Artificial.

Finalmente, convocó al trabajo conjunto entre los distintos sectores de la comunidad, promoviendo la solidaridad intergeneracional y el desarrollo de los jóvenes para evitar la migración de talento.

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Quién es Silvina Pietrelli

  • Con apenas 32 años, Silvina Pietrelli cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial.
  • Es Licenciada y Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cuyo, vicepresidenta de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) y presidenta de Constructora Horizonte S.A., una empresa familiar sanrafaelina de segunda generación con más de tres décadas de experiencia en obras públicas y privadas.
  • Su vínculo con la Cámara comenzó a través de la Específica de la Construcción, espacio que llegó a presidir, convirtiéndose también en la primera mujer en ocupar ese cargo. En 2025 fue elegida vicepresidenta primera de la institución.
  • Además, en marzo de este año recibió una de las distinciones “Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026”, otorgada por la Comisión de Mujeres de la FEM y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, reconocimiento que obtuvo en la categoría Trayectoria.

Gabriel Brega se despidió de su gestión

La cámara de comercio de San Rafael renovó autoridades, la nueva presidente es Silvina Pietrelli. Esta transición es simplemente una continuidad en las gestiones que continúan también con los proyectos y el camino institucional que la entidad empresaria tiene. En esta renovación, Gabriel Brega realizó un balance de los principales logros obtenidos y de los momentos vividos durante su presidencia en la entidad.

Embed - RECAMBIO INSTITUCIONAL EN LA C.C.I.A.

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