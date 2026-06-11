Después de la polémica con San Rafael, el plan de Alvear tras la inauguración del gasoducto

A días de la inauguración del gasoducto del Sur (el acto se desarrollará el 17 de junio), y tras los cruces con su par de San Rafael por el financiamiento de la obra , el intendente de General Alvear, Alejandro Molero , insistió que el Municipio “tiene el suministro garantizado” y anunció un plan para facilitar la conexión en los barrios.

Se trata del programa “Chau Garrafa” , una iniciativa que busca llevar el servicio a vecindarios que aún dependen del gas envasado y que podrán acceder al servicio público tras la inauguración de la obra.

Embed - GASODUCTO: “NO NOS INTERESA PARTICIPAR DE LA INAUGURACIÓN”

Cómo será el plan “Chau Garrafa” en General Alvear

Según detalló Molero, el Municipio firmará la semana entrante un convenio con Ecogas que apunta a facilitar la conexión domiciliaria a la red de gas natural, a través de un financiamiento a cargo del Municipio, que será retribuido con una recarga en la boleta del servicio, a prorratearse en el tiempo.

El intendente afirmó que la medida beneficiará a unos 14 barrios del departamento que ya iniciaron el proceso de factibilidad ante la empresa distribuidora. "El Municipio llama a licitación y paga la totalidad de la obra para el barrio. Una vez que el servicio llega al hogar, el vecino empieza a pagar en cuotas, a través de la boleta", especificó.

En el caso de los conglomerados que ya contrataron a una empresa privada para la conexión del servicio, Molero destacó que se trabaja con el área legal de la Comuna para destrabar la situación. Sin embargo, reconoció que es "más difícil", porque entra en conflicto con el proceso licitatorio que se debe llevar adelante. Aunque aclaró que ese escenario se presenta en "dos o tres barrios".

En cuanto a la cantidad de ciudadanos alvearenses que se verán beneficiados por la concreción del Gasoducto del Sur, reafirmó el estimativo de entre 6 mil y 7 mil, aunque señaló que la cifra podría ascender a 10 mil con el tiempo. “Para nosotros ha sido una obra fundamental”, sostuvo.

image La inauguración del gasoducto en San Rafael será la próxima semana.

La disputa política con San Rafael por el gas en General Alvear

La llegada del gas natural al Sur provincial no está exenta de polémicas. En los últimas semanas, San Rafael planteó cuestionamientos sobre el esquema de financiamiento y la distribución, lo que generó cruces entre dirigentes de ambos departamentos e intercambio de cartas documento.

Molero insistió con la postura que mantuvo cuando se disparó el conflicto: "Tenemos el suministro de gas garantizado para General Alvear; sin límites".

Tenemos el suministro de gas garantizado para General Alvear; sin límites Tenemos el suministro de gas garantizado para General Alvear; sin límites

En ese sentido, descartó su participación en el acto de inauguración de la obra, al cual —aseguró— no fue invitado. "Tampoco nos interesa participar", disparó, aunque evitó escalar la polémica. "Los alvearenses rápidamente nos tenemos que poner a trabajar para demandar la mayor cantidad de gas necesaria de ese gasoducto", sintetizó.

Desde San Rafael, por su parte, también evitaron amplificar la polémica. "Hoy estamos enfocados en la histórica inauguración; después veremos cómo continúa el camino legal", indicaron a este medio.