Poder, guerra y reconfiguración: cómo cambió Medio Oriente desde el 7 de octubre de 2023

En el segundo episodio de "Enlace Internacional" por Andino Streaming , analizamos cómo el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 modificó el equilibrio de poder en Medio Oriente y abrió una nueva etapa de transformaciones geopolíticas de la región. Con Sofía Gómez Mansur abordamos los principales acontecimientos que redefinieron el escenario regional durante los últimos años después de la guerra .

El impacto del 7 de octubre no puede entenderse de manera aislada. La guerra aceleró transformaciones que venían desarrollándose desde hace décadas, especialmente desde la Revolución Islámica iraní de 1979. La rivalidad entre Israel e Irán , la consolidación de grupos armados respaldados por Teherán y los esfuerzos de normalización promovidos por Estados Unidos coexistían en un equilibrio frágil que terminó por romperse tras el inicio del conflicto.

Si 2023 representó el año de la ruptura, 2024 y 2025 estuvieron marcados por la expansión regional de la guerra . En 2026, en cambio, Medio Oriente parece haber ingresado en una nueva etapa: la de la reconfiguración política y estratégica.

El ataque que cambió el tablero regional

La denominada operación "Inundación de Al-Aqsa", lanzada por Hamás el 7 de octubre de 2023, provocó la muerte de aproximadamente 1.200 personas en Israel y el secuestro de unas 250 más. La respuesta israelí fue inmediata. El gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el estado de guerra y lanzó una ofensiva militar de gran escala sobre la Franja de Gaza con el objetivo declarado de desmantelar las capacidades militares y políticas de Hamás.

Lo que inicialmente parecía un nuevo episodio dentro del prolongado conflicto palestino-israelí terminó convirtiéndose en una crisis regional de gran magnitud. La intensidad de la respuesta israelí y la posterior movilización de grupos aliados de Irán ampliaron rápidamente el escenario de confrontación.

El conflicto produjo además un efecto político inesperado: la cuestión palestina regresó al centro de la agenda internacional después de años en los que otros desafíos regionales, como la guerra civil siria o las negociaciones nucleares con Irán, habían concentrado la atención diplomática.

El papel de los aliados de Irán

Para comprender la evolución del conflicto resulta indispensable analizar el papel de los denominados proxies iraníes: actores armados o políticos que, manteniendo distintos grados de autonomía, contribuyen a proyectar los intereses estratégicos de Teherán sin formar parte formal de sus fuerzas armadas.

Las fotos del ataque de Hezbollah en Irak a la embajada de Estados Unidos en Bagdad - 419641 El movimiento evolucionó desde una organización armada hasta convertirse en uno de los actores políticos y militares más influyentes.

Desde la década de 1980, Irán consolidó una red de aliados conocida como el Eje de la Resistencia, integrada por organizaciones como Hamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y diversas milicias chiitas en Irak y Siria.

Entre todos ellos, Hezbollah ocupa un lugar central. Nacido tras la invasión israelí al Líbano en 1982, el movimiento evolucionó desde una organización armada hasta convertirse en uno de los actores políticos y militares más influyentes del país, con representación parlamentaria y una fuerte base social.

La regionalización de la guerra

Durante 2024 y gran parte de 2025, la característica dominante del conflicto fue su expansión geográfica. En el norte de Israel, Hezbollah mantuvo un frente de confrontación permanente desde el sur del Líbano. Simultáneamente, los hutíes intensificaron ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo, afectando una de las rutas comerciales más importantes del planeta. A ello se sumaron acciones de milicias proiraníes contra intereses estadounidenses en Irak y Siria.

La consecuencia inmediata fue la multiplicación de los escenarios de crisis y la creciente preocupación internacional ante la posibilidad de una guerra regional abierta. La escalada también paralizó el proceso de normalización entre Israel y varios países árabes. Las imágenes provenientes de Gaza generaron fuertes presiones sobre gobiernos que habían avanzado en acuerdos diplomáticos con Jerusalén.

Paradójicamente, mientras la guerra deterioró la percepción regional de Israel, también evidenció el nivel de integración internacional alcanzado por el Estado israelí. A diferencia de sus primeros años de existencia, cuando enfrentaba el rechazo de gran parte del mundo árabe, actualmente mantiene relaciones diplomáticas con más de 160 países.

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