Perú: Keiko vuelve al frente y los votos de Argentina pueden ser decisivos

Con Keiko Fujimori, nuevamente, al frente de la segunda vuelta electoral en Perú por apenas 651 votos , según el último parte oficial difundido ayer a las 23 (hora peruana), la Cancillería confirmó el aterrizaje del último vuelo procedente de Buenos Aires y dio por concluido el repliegue del material electoral .

De esta manera, los votos de los peruanos residentes en Argentina podrían transformarse en el árbitro decisivo para definir si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez será el próximo presidente del Perú .

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que arribó anoche a las 20 al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez marcó el último envío de cerca de 1,9 millones de votos emitidos por ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

La operación fue coordinada por la Cancillería a través de 119 oficinas consulares distribuidas en 73 países . Según informó el diario El Comercio , noventa cónsules generales viajaron como custodios del material electoral , acompañando los paquetes desde sus ciudades de origen hasta su entrega formal ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) .

El canciller Carlos Pareja confirmó en redes sociales que todos los votos emitidos en el exterior llegaron al Perú dentro del cronograma previsto y que la jornada electoral fuera del país se desarrolló sin contratiempos. Según explicó, se logró la instalación y el escrutinio del ciento por ciento de las mesas de sufragio habilitadas en 219 locales de votación distribuidos en los 73 países que participaron del proceso.

Todo el traslado se realizó bajo una estricta cadena de custodia diseñada para garantizar la seguridad e integridad de los sufragios. De acuerdo con la Cancillería, el operativo incluyó la participación de personal de Relaciones Exteriores y equipos de seguridad que acompañaron el material desde los aeropuertos hasta la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro, donde se concretó la recepción formal.

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Esta noche, desde Buenos Aires, llegó el último vuelo con actas y cédulas de sufragio de la segunda elección presidencial en el extranjero, completando la entrega segura a la… pic.twitter.com/CPQJYiMYBw — Cancillería Perú (@CancilleriaPeru) June 11, 2026

Cómo se procesan las actas

Una vez allí, el procedimiento continúa con una secuencia precisa: recepción, descintado y escaneo mediante lectores de código de barras. Este último paso permite identificar la documentación ingresada y detectar posibles faltantes, integrando cada acta al sistema de trazabilidad antes de su incorporación al circuito de cómputo oficial.

Marco Vilela, jefe de la ODPE Lima Centro, detalló el procedimiento ante la prensa y precisó que el material ingresado al centro de cómputo representaba el 63 por ciento de las actas en proceso al momento de sus declaraciones.

El volumen de cada remesa varía según la cantidad de votantes peruanos en cada destino. Vilela indicó que Santiago de Chile había enviado el día anterior 233 mesas de sufragio, mientras que Patterson, ciudad estadounidense con una importante comunidad peruana, registraba 228 mesas en proceso de recepción.

image El conteo de los votos en Perú es uno a uno en una elección que se definirá con la última acta.

El peso decisivo del voto exterior

El voto del exterior no solo suma sufragios válidos, sino que también puede incrementar el universo de actas observadas, es decir, aquellas que requieren una revisión adicional por inconsistencias formales o de contenido.

En un escenario de escrutinio tan ajustado como el que protagonizan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ese factor resulta determinante, ya que las actas observadas deben verificarse antes de ser incorporadas definitivamente al conteo oficial, lo que demorará la proclamación del nuevo presidente peruano.

Hasta anoche, aproximadamente 1.600 actas llegadas desde el exterior ya habían sido procesadas, mientras una cantidad similar permanecía pendiente de ingreso. A ello se sumaba la expectativa por el arribo de la valija electoral proveniente de Buenos Aires, que llegó a la sede del conteo cerca de las 22.

En una elección donde la diferencia entre ambos candidatos, con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, es de apenas 600 votos, los sufragios emitidos en Argentina, que serán los últimos en computarse, podrían terminar definiendo quién conducirá el Perú durante los próximos cuatro años, o hasta que el Congreso decida.