11 de junio de 2026
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Acceso Este

Menos tiempo de obra, menos caos vial: el argumento que pesó en la adjudicación de la obra del Acceso Este

La Provincia adjudicó la obra del principal ingreso al Gran Mendoza. El plazo de ejecución fue la variable clave para elegir a la empresa que realizará los trabajos.

El Gobierno priorizó una obra más rápida y redujo el plazo de ejecución a 22 meses.

El Gobierno priorizó una obra más rápida y redujo el plazo de ejecución a 22 meses.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Cecilia Zabala

La remodelación integral del Acceso Este comenzará en las próximas semanas con una particularidad que quedó reflejada en el decreto de adjudicación firmado por el gobernador Alfredo Cornejo: la variable decisiva no fue el precio, sino el tiempo.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 1138, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Gobierno explica los motivos que llevaron a elegir una propuesta que no encabezaba el ranking de las ofertas básicas.

Obras Acceso Este

Por qué el plazo fue determinante

La reducción del tiempo de ejecución fue considerada un elemento estratégico debido al impacto que la obra tendrá sobre uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

Actualmente, por el Acceso Este circulan más de 120.000 vehículos por día, por lo que una diferencia de ocho meses en los trabajos fue considerada un factor central para disminuir las complicaciones de tránsito, los desvíos y los costos asociados a la ejecución.

El decreto destaca además que una obra más rápida permitirá reducir gastos operativos vinculados al control del tránsito, la señalización, el mantenimiento de recorridos alternativos y los operativos especiales que deberán implementarse durante la construcción.

La postura fue respaldada por la Municipalidad de Guaymallén, que participó activamente en el proceso de evaluación y sostuvo que la reducción de los plazos debía ser considerada una variable determinante al momento de adjudicar los trabajos.

El estudio económico que respaldó la decisión

Para justificar la elección, la Dirección General de Inversión Pública realizó un análisis sobre el beneficio que tendría para la sociedad finalizar la obra ocho meses antes.

El informe concluyó que el ahorro de tiempo para los usuarios del corredor generaría un beneficio económico estimado en casi 5.000 millones de pesos.

Según el estudio, incluso contemplando los costos asociados a una ejecución más acelerada, la sociedad obtendría un beneficio neto cercano a los 478 millones de pesos gracias a la reducción de los tiempos de viaje y las menores demoras provocadas por la obra.

La propuesta mejor calificada técnicamente

Otro de los aspectos valorados por la comisión evaluadora fue la calidad técnica de la propuesta presentada por AYFRA-GREEN.

La unión transitoria obtuvo el mejor puntaje técnico de toda la licitación, con una calificación del 95%, superando al resto de los oferentes.

Entre los elementos destacados aparecen el plan de trabajo, la estrategia de desvíos, la capacidad operativa, los antecedentes de las empresas y un estudio de tránsito que fue considerado especialmente relevante para administrar la circulación durante la ejecución de la obra.

Además, la oferta adjudicada mantuvo un valor cercano a los 63.900 millones de pesos, una cifra que se ubicó por debajo del presupuesto oficial previsto para el proyecto.

Cuándo comenzarán las obras

Tras la adjudicación oficial, la empresa deberá presentar el plan definitivo de ejecución ajustado al plazo comprometido de 22 meses antes de la firma del contrato.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, los trabajos comenzarían durante julio y se coordinarán con otras intervenciones viales previstas en Guaymallén para minimizar el impacto sobre la circulación.

La obra es considerada estratégica para el Gran Mendoza porque permitirá modernizar uno de los principales accesos a la Ciudad y mejorar la conectividad con el Este provincial, una zona por la que transitan diariamente miles de particulares, colectivos y vehículos de carga.

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