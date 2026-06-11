11 de junio de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni fue respaldado por Javier Milei y criticado por Victoria Villarruel

Tras la presentación de su declaración jurada, Manuel Adorni recibió el apoyo de Javier Milei, mientras que Victoria Villarruel lo cruzó.

Manuel Adorni fue respaldado por Javier Milei y criticado por Victoria Villarruel.

Manuel Adorni fue respaldado por Javier Milei y criticado por Victoria Villarruel.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada en la que admitió tener más de US$ 500.000 sin declarar antes de ingresar a la función pública. Por el contrario, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una dura crítica contra el funcionario.

Adorni, finalmente, cargó la documentación correspondiente al período 2025 y rectificó sus presentaciones de 2023 y 2024 ante los organismos de control, en medio de la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, explicó en una entrevista a La Nación que su crecimiento patrimonial se debió a que "ahorró en negro" durante toda su vida.

Javier Milei apoyó a Manuel Adorni

La reacción de Milei no tardó en llegar. Poco después reposteó en su cuenta de la red social X un mensaje del cineasta Santiago Oría. "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente", fue el posteo que retuiteó el jefe de Estado.

El funcionario aseguró que no había declarado unos U$S 500.000 que había invertido en bitcoins. También dijo que cuando comenzaron las acusaciones pensó en "renunciar", pero que Milei lo apoyó en todo momento.

La dura frase de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni

“No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó Villarruel al responder a un usuario de X que le preguntara si le creía al jefe de Gabinete.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza, informó Noticias Argentinas.

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales referentes del Gobierno nacional.

Qué dijo Manuel Adorni

Uno de los puntos centrales de la defensa de Adorni pasa por las inversiones financieras. Aseguró que ganó unos US$300.000 con criptomonedas, tras invertir cerca de US$200.000 entre 2013 y 2018. Además, mencionó otros ingresos que habrían contribuido a su patrimonio, como la venta de un departamento heredado y ahorros acumulados durante años.

Ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos. No lo declaramos porque la manera de escaparle a la vieja política era ahorrar en negro”, afirmó.

Las nuevas declaraciones juradas serán incorporadas a la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente también se analizan gastos y adquisiciones del funcionario, entre ellos propiedades y obras que, hasta ahora, no lograban justificarse con los ingresos previamente declarados.

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