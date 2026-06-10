Manuel Adorni presenta su declaración jurada en vivo: estrategia, criptomonedas y contexto judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentará este miércoles por la noche su declaración jurada patrimonial en un formato poco habitual: lo hará en vivo por televisión, en una jugada comunicacional que busca tomar la iniciativa en medio de la polémica por su patrimonio .

Según pudo saber este medio, el funcionario habría elegido el pase entre los programas de Luis Majul y Esteban Trebucq, en La Nación Más, para dar a conocer los detalles de su situación patrimonial , a las 21.

Se trata de una estrategia diseñada para amplificar el mensaje y controlar el relato en un contexto de alta exposición pública , mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras el ingreso de su esposa al régimen simplificado, Manuel Adorni presentará su declaración jurada.

Finalmente, Manuel Adorni presenta su declaración jurada

De acuerdo a lo que trascendió, Adorni no solo formalizará la presentación ante la Oficina Anticorrupción, sino que además explicará en vivo el contenido de su declaración jurada, en un intento por despejar dudas.

En ese marco, uno de los puntos que genera expectativa es la posible inclusión de activos en criptomonedas, un aspecto que el propio funcionario dejaría entrever en su exposición televisiva.

La movida ocurre en un escenario delicado. La Justicia federal investiga si el crecimiento patrimonial de Adorni es compatible con sus ingresos declarados, en una causa que está bajo análisis del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

En paralelo, la presentación de la declaración jurada también es seguida de cerca por la Casa Rosada, donde se diseñó una estrategia para respaldar al funcionario y contener el impacto político.

Desde el Gobierno insisten en que la adhesión de Adorni y su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias no implica un blanqueo de capitales, sino una herramienta administrativa para simplificar la presentación impositiva.

14 de Mayo de 2026. YPF luz. Parque solar El Quemado, YPF Luz, Adorni, discurso Manuel Adorni presenta su declaración jurada. Foto: Cristian Lozano

Críticas y tensiones internas

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores internos del oficialismo, que ponen en duda la conveniencia del mecanismo elegido.

Dirigentes opositores sostienen que el régimen podría facilitar la falta de transparencia en la evolución patrimonial, mientras que algunos aliados del propio Gobierno marcaron reparos sobre el mensaje político que transmite.

En ese contexto, la exposición televisiva aparece como un intento de cerrar el capítulo desde lo comunicacional, aunque la causa judicial seguirá su curso independientemente de la presentación formal.

Más allá del contenido de la declaración jurada, el dato central es el formato elegido: llevar un trámite institucional al prime time televisivo, algo inusual para este tipo de presentaciones.

Con esta decisión, Adorni busca pasar de una posición defensiva a una ofensiva mediática, instalando su versión antes de que lo hagan sus críticos.