10 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Manuel Adorni

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, pidió ingresar al régimen de "inocencia fiscal"

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, solicitó entrar al esquema de sinceramiento para contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, pidió ingresar al régimen de inocencia fiscal.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, pidió ingresar al régimen de "inocencia fiscal".

Por Sitio Andino Política

Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó su solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria denominado "inocencia fiscal", que opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

Este movimiento por parte de Angeletti cobra relevancia debido a que se da en la antesala de la presentación de la declaracion jurada del funcionario, la cual Adorni viene dilatando en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilítico, causa en la que están en análisis viajes al exterior con su familia y la compra de distintas propiedas.

La situación de Bettina Angeletti

Según la información publicada por La Nación, la presentación para ingresar al sistema de "inocencia fiscal" -bajo la Ley 27.799- fue realizada por la esposa del jefe de Gabinete el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Manuel Adorni
Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Dicha norma se trata de un mecanismo de sinceramiento para contribuyentes y habilita un Régimen Simplificado de Ganancias. Este esquema permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas", habiendo revocado su condición de monotributista durante un extenso período. No obstante, hasta octubre del año 2025 no había formalizado sus respectivas altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias.

La declaración jurada de Manuel Adorni

Manuel Adorni, ultima los detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción para intentar justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. La fecha no está definida, pero se espera que sea el próximo lunes 15, aseguró Noticias Argentinas. En el Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación en medio de un factor clave, el inicio del Mundial 2026.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno busca retomar su agenda parlamentaria con el Súper RIGI y la ley de lobby

Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

La dura definición de Caputo: "Toman a la gente por boluda"

Paritarias: ATE rechazó el aumento del 8% y define medidas en asamblea

Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

Tregua en el Senado: el proyecto que unió a oficialistas y peronistas

Guaymallén vuelve al expediente digital tras el incendio ocurrido en la Municipalidad

El Gobierno avanza con la expropiación de terrenos para ampliar la red cloacal en Guaymallén

Lee además
Lanzaron un nuevo protocolo para proteger semillas y proyectan exportaciones por $4.000 millones de dólares

Qué dice el nuevo protocolo de semillas que el sector celebra, pero considera insuficiente
La agenda semanal del Gobierno nacional: reunión de la mesa política y apoyo a Israel.

La agenda semanal del Gobierno nacional: reunión de la mesa política y apoyo a Israel
LO QUE SE LEE AHORA
Conocé quiénes son los nuevos decanos de las facultades de la UNCuyo.

Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

Las Más Leídas

Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada

Viajes en cuotas y sin interés: qué destinos entran en la promoción del Banco Nación

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

Conocé quiénes son los nuevos decanos de las facultades de la UNCuyo.

Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

Fenómeno del Super NIño y su implicancia en el Valle de Uco. video

¿Llega un "Super Niño"? Esto podría pasar con el clima en Mendoza

Mundial 2026 en Mendoza: ¿se podrán ver las ceremonias de apertura en las escuelas?. Imagen creada con IA video

Mundial 2026: ¿se podrá ver la ceremonia de apertura en las escuelas?