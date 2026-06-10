Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, pidió ingresar al régimen de "inocencia fiscal".

Bettina Julieta Angeletti , esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , formalizó su solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria denominado "inocencia fiscal" , que opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal .

Este movimiento por parte de Angeletti cobra relevancia debido a que se da en la antesala de la presentación de la declaracion jurada del funcionario , la cual Adorni viene dilatando en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilítico, causa en la que están en análisis viajes al exterior con su familia y la compra de distintas propiedas.

Según la información publicada por La Nación, la presentación para ingresar al sistema de "inocencia fiscal" -bajo la Ley 27.799- fue realizada por la esposa del jefe de Gabinete el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Manuel Adorni Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Dicha norma se trata de un mecanismo de sinceramiento para contribuyentes y habilita un Régimen Simplificado de Ganancias. Este esquema permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas", habiendo revocado su condición de monotributista durante un extenso período. No obstante, hasta octubre del año 2025 no había formalizado sus respectivas altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias.

La declaración jurada de Manuel Adorni

Manuel Adorni, ultima los detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción para intentar justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. La fecha no está definida, pero se espera que sea el próximo lunes 15, aseguró Noticias Argentinas. En el Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación en medio de un factor clave, el inicio del Mundial 2026.