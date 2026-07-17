Novedades en la causa Manuel Adorni: detectan inconsistencias en su patrimonio

La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo elemento clave: un informe técnico que detectó inconsistencias en la evolución de su patrimonio . El documento ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita , quien analizará los resultados tras la feria judicial.

El estudio fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y revisa año a año las declaraciones juradas del exfuncionario , identificando posibles “agujeros” en la justificación de ingresos y gastos, tanto de Adorni como de su esposa, Betina Angeletti .

El documento es considerado una pieza central en la investigación, ya que refuerza con respaldo técnico las sospechas de un posible desbalance patrimonial . Aunque no establece una cifra final, sí marca inconsistencias que deberán ser explicadas.

Durante la feria judicial, los investigadores trabajarán en el análisis del informe para darle encuadre jurídico. Luego, ya en agosto, Adorni podría ser formalmente intimado a justificar el origen de sus bienes .

El exJefe de Gabinete suma complicaciones en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Foto: NA

Se trata de una instancia previa a una eventual indagatoria, en la que el exfuncionario deberá explicar si hubo un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos declarados.

La investigación reúne un importante volumen de pruebas que, en principio, muestran un desajuste entre ingresos y egresos.

Según los datos relevados:

Adorni habría movido alrededor de US$743.000 desde su ingreso a la función pública.

desde su ingreso a la función pública. De ese total, unos US$408.000 corresponden a gastos .

. Otros US$335.000 figuran como deudas contraídas con cinco personas .

. Además, se registraron consumos con tarjetas por $85 millones durante 2025.

Entre los movimientos más relevantes aparecen dos operaciones inmobiliarias: la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country. Ambas adquisiciones están bajo análisis para determinar si pueden justificarse con los ingresos declarados.

El dato que cambió el rumbo de la causa Adorni

Uno de los puntos de inflexión del expediente fue la declaración de un contratista, quien aseguró que Adorni pagó en efectivo US$245.000 por una obra en su vivienda.

LA VIVA, LA VIVIANA, LOS VERDES, LA VIVALDI, LA RÚCULA



Matias #Tabar, el contratista de #Adorni habló con Nelson Castro



“Todos los pagos eran en EFECTIVO, los pagos me los hacía él en persona” pic.twitter.com/nSrAJKQ113 — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) May 14, 2026

Ese dato generó dudas entre los investigadores por el monto elevado de dinero en efectivo y la falta de registros formales de la operación. A partir de esa declaración, se aceleraron nuevas medidas de prueba.

Hasta el momento, la defensa del exfuncionario —a cargo de Matías Ledesma— participó de las instancias del expediente, pero no presentó documentación que respalde los movimientos cuestionados.

Si tras la intimación las explicaciones resultan insuficientes, el fiscal podría solicitar la indagatoria. La decisión final quedará en manos del juez Ariel Lijo.

Será la primera vez que Adorni deba dar explicaciones formales ante la Justicia, en una causa que empieza a entrar en una etapa decisiva.