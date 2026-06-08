General Alvear consolidó su perfil deportivo con una nueva fecha nacional de motocross

General Alvear volvió a posicionarse en el centro de la escena deportiva nacional al recibir la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, una competencia que reunió a más de 170 pilotos de distintos puntos del país y de naciones vecinas, además de convocar a más de 2.500 espectadores durante todo el fin de semana.

El evento se desarrolló en el Autódromo Víctor García , donde corredores, equipos, familiares y aficionados disfrutaron de dos jornadas cargadas de adrenalina, generando además un importante impacto en la actividad turística, comercial y gastronómica del departamento.

La realización de la competencia fue posible gracias al trabajo articulado entre el municipio, diferentes áreas de gestión y el sector privado , que durante semanas coordinaron tareas logísticas y operativas para garantizar el desarrollo de un evento de esta magnitud.

Desde la preparación del circuito hasta la atención de visitantes y equipos, distintas dependencias municipales participaron activamente en la organización de una de las fechas más importantes del calendario nacional de motocross .

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El orgullo de recibir grandes eventos en General Alvear

El intendente Alejandro Molero destacó la importancia de este tipo de propuestas para el crecimiento de General Alvear y su posicionamiento como destino deportivo. "General Alvear otra vez está a la altura de las circunstancias. Estamos siendo noticia nacional con este tipo de eventos, recibiendo pilotos de todo el país y también de países vecinos como Chile y Brasil. Cada propuesta que impulsamos demuestra nuestra capacidad de organización, seriedad y responsabilidad", expresó.

Asimismo, remarcó el papel fundamental del sector privado en la concreción de este tipo de iniciativas. "Sin el apoyo de las empresas de General Alvear sería muy difícil concretar estos eventos. Existe un acompañamiento permanente que nos permite seguir fortaleciendo el deporte, el turismo y la economía local", señaló.

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Reconocimiento de la Confederación Argentina de Motociclismo

Desde la Confederación Argentina de Motociclismo, el director deportivo Juan Carlos Toboada valoró las condiciones del circuito y la organización desplegada durante toda la competencia.

"Nos encontramos con una agradable sorpresa. El circuito estuvo a la altura de una competencia nacional, con una infraestructura muy bien preparada. Además, nos llevamos el recuerdo de la hospitalidad de la gente", afirmó.

Según destacó, la experiencia vivida por pilotos y equipos seguramente contribuirá a posicionar aún más a General Alvear dentro del calendario nacional.

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Los grandes protagonistas de la pista en General Alvear

En el aspecto deportivo, uno de los momentos más celebrados por el público local fue el triunfo del alvearense Julio Quiroga en la categoría MX3 D, una victoria que despertó la ovación de los presentes.

Por su parte, el cierre de la fecha quedó en manos de Joaquín Poli, quien se impuso en la categoría MX1, la divisional principal del certamen. "Me sorprendió la cantidad de público que acompañó durante todo el fin de semana. Para el motocross argentino es muy importante contar con este marco y ojalá podamos volver el próximo año", manifestó el piloto tras su victoria.

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Un impulso para el turismo y la economía local

La convocatoria alcanzada, el nivel de los competidores y la respuesta del público volvieron a ubicar a General Alvear entre las principales plazas deportivas del país.

La realización de eventos de alcance federal forma parte de una estrategia que busca potenciar el turismo, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento.

Una vez más, el motocross demostró ser mucho más que una competencia deportiva: se convirtió en una herramienta de promoción y crecimiento para toda la comunidad alvearense.