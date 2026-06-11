11 de junio de 2026
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San Rafael

San Rafael busca potenciar el Parque Industrial y la Zona Aduanera para atraer inversiones

Desde el sector destacan la necesidad de créditos accesibles y reglas claras para incentivar la radicación de industrias en San Rafael.

Parque Industrial de San Rafael.

Parque Industrial de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

La semana pasada, con la visita del Subsecretario de Comercio, Industria y Logística a San Rafael, se realizó una recorrida por el predio donde funcionan la Zona Aduanera Primaria y el Parque Industrial, con el objetivo de continuar impulsando ambos espacios y analizar alternativas que permitan concretar la llegada de nuevas industrias al departamento.

La iniciativa apunta a fortalecer la actividad productiva y logística de la región, generando condiciones que favorezcan el desarrollo económico y potencien el comercio internacional.

La Zona Aduanera ya opera de manera definitiva en San Rafael

En el lugar ya se encuentra instalada de forma permanente la Zona Aduanera Primaria, donde se realizan todos los trámites necesarios tanto para exportaciones como para importaciones.

Esta infraestructura representa una herramienta estratégica para las empresas de la región, ya que permite agilizar operaciones vinculadas al comercio exterior sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia.

El desafío en San Rafael: atraer inversiones al Parque Industrial

En relación con el Parque Industrial, el objetivo principal es promover la llegada de inversiones privadas que permitan la radicación de nuevas empresas y la generación de empleo.

Desde el sector reconocen que actualmente resulta muy difícil contar con aportes estatales para el desarrollo de nuevos proyectos, por lo que consideran fundamental avanzar en la creación de condiciones que incentiven la inversión.

Entre los principales requerimientos aparecen la disponibilidad de líneas de crédito accesibles, herramientas de financiamiento adecuadas y la existencia de reglas claras y previsibilidad, factores considerados clave para mejorar la competitividad y facilitar la instalación de industrias en San Rafael.

La consolidación del Parque Industrial, junto con el funcionamiento de la Zona Aduanera, es vista como una oportunidad para posicionar al departamento como un punto estratégico para el desarrollo productivo y el comercio internacional en el sur mendocino.

Embed - ZONA PRIMARIA ADUANERA Y PARQUE INDUSTRIAL

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