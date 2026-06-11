11 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán se vistió de celeste y blanco para alentar a la Selección Argentina

En el inicio de una nueva Copa Mundial, el Municipio de Tunuyán propuso a sus trabajadores vestir los colores argentinos para acompañar a la Selección.

El Municipio de Tunuyán se vistió de celeste y blanco.

El Municipio de Tunuyán se vistió de celeste y blanco.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del inicio de una nueva Copa Mundial de Fútbol de 2026, el Municipio de Tunuyán impulsó una consigna especial para sus trabajadores: vestir los colores que identifican a todos los argentinos y que, además, representan la pasión por el deporte más popular del país.

La Selección de Fútbol de Argentina una pasión que une a todo un país

Desde el municipio destacaron que el fútbol forma parte de la identidad cultural argentina y que representa valores vinculados al esfuerzo, el compañerismo y el sentido de pertenencia.

Ese deporte que nace en el potrero, en la gambeta, en el pase corto y en los sueños de millones de chicos y chicas vuelve a convocar a todo un país detrás de una misma ilusión.

Embed - Municipalidad Tunuyán on Instagram: " La Muni albiceleste Una consigna, una pasión, un sentimiento, una ilusión. Elijo creer Hoy, al comenzar una nueva Copa Mundial, la Municipalidad de Tunuyán tuvo una consigna especial: vestir los colores que nos representan como Nación, pero que también nos abrazan desde el fútbol. Ese deporte que nace en el potrero, en la gambeta y en el pase corto. Con este simple gesto, y siendo los últimos campeones del mundo, nos volvemos a ilusionar con nuestra Selección. ¡Vamos Argentina! "
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La ilusión de defender el título

Como vigente campeona del mundo, la Selección Argentina afronta una nueva cita mundialista con la esperanza de volver a hacer historia. Por eso, desde Tunuyán eligieron acompañar este momento con un gesto simbólico pero cargado de significado: vestir los colores nacionales y alentar juntos al equipo que representa a todos los argentinos.

"Con este simple gesto, y siendo los últimos campeones del mundo, nos volvemos a ilusionar con nuestra Selección", expresaron desde la comuna.

¡Vamos Argentina!

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