9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán lanzó un concurso de vidrieras inspiradas en el Mundial 2026

Los vecinos de Tunuyán podrán elegir a los ganadores mediante una votación digital que se realizará a través de las redes sociales oficiales del Municipio.

Vidrieras campeonas, la propuesta en Tunuyán para los comerciantes.

Vidrieras campeonas, la propuesta en Tunuyán para los comerciantes.

Por Sitio Andino Departamentales

Tunuyán comenzó a palpitar la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con una propuesta que combina creatividad, participación ciudadana y promoción comercial. La Municipalidad lanzó el concurso "Vidrieras Campeonas", destinado a comercios, emprendedores y espacios de servicios del departamento.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo Económico y busca generar un clima mundialista en las calles del departamento, incentivando la participación de los comerciantes y fortaleciendo la identidad comunitaria.

Una invitación a vivir la pasión del la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Los participantes deberán decorar sus vidrieras con temática vinculada al Mundial de Fútbol 2026, pudiendo elegir diferentes enfoques relacionados con los países participantes, la pasión de los hinchas, la historia de los mundiales, los valores del deporte, la diversidad cultural, el reciclaje o la sustentabilidad.

Desde el Municipio destacaron que cada comercio tendrá libertad para desarrollar su propia propuesta creativa. Podrán participar comercios, emprendedores con local físico, espacios gastronómicos, oficinas comerciales y locales de servicios que cuenten con habilitación municipal vigente.

Cómo inscribirse en Tunuyán

  • Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de junio inclusive.
  • Los interesados podrán anotarse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/EvENinSqz2JYGWL69
  • También podrán hacerlo de forma presencial en la Dirección de Desarrollo Económico, ubicada en Alem 757, presentando DNI y constancia de habilitación municipal vigente.
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Los vecinos de Tunuyán elegirán a los ganadores

Una vez concluida la etapa de inscripción, las vidrieras participantes serán difundidas a través de las redes sociales oficiales del Municipio. La votación se realizará mediante un formulario digital disponible en dichas publicaciones y estará habilitada entre el 13 y el 17 de junio.

Durante esos días, los vecinos podrán elegir sus propuestas favoritas.

Premios para las mejores vidrieras de los comercios de Tunuyán

Los tres comercios más votados recibirán premios económicos como reconocimiento a la creatividad, el esfuerzo y la participación. La entrega de premios se realizará durante la última semana de junio, una vez ratificados los resultados institucionales.

Desde la organización recordaron que las vidrieras deberán permanecer exhibidas durante todo el período del concurso, ser visibles desde el exterior y cumplir con las normas de convivencia y seguridad correspondientes.

Con esta iniciativa, Tunuyán busca comenzar a vivir la pasión mundialista mucho antes del inicio de la Copa del Mundo y convertir a los comercios locales en protagonistas de la previa.

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