Guaymallén impulsa propuestas turísticas y gastronómicas durante el Mundial

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 , el Municipio de Guaymallén se incorporó a la campaña turística provincial “Mendoza, Mansa Pasión” , una iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto a los municipios de toda la provincia.

La propuesta busca atraer tanto a vecinos como a visitantes a través de actividades que vinculan la identidad mendocina con la pasión futbolera, promoviendo experiencias vinculadas a la máxima cita del fútbol internacional y fortaleciendo al mismo tiempo la oferta turística local.

“Mansa Pasión” representa una evolución del concepto “Manso Destino” , consolidando una narrativa que conecta el espíritu de Mendoza con el entusiasmo que despierta la participación de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo.

La iniciativa apunta a posicionar a Mendoza como un destino atractivo durante el certamen , incentivando el movimiento turístico, comercial y gastronómico en distintos puntos de la provincia.

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Los espacios de Guaymallén que se suman a la propuesta

En Guaymallén, la campaña tendrá presencia en diversos establecimientos emblemáticos del departamento, donde se desarrollarán promociones y actividades especiales vinculadas al Mundial.

Entre los espacios que transmitirán los encuentros de Argentina se encuentran el Complejo Comercial NovaMarket, el Centro Comercial Paseo Dorrego y el Mendoza Shopping, donde vecinos y visitantes podrán seguir los partidos en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

También se sumarán distintos establecimientos gastronómicos como Palatto, Garra Burger, Fuzza, Hipólito Bar y Panza Llena, que ofrecerán propuestas especiales relacionadas con la campaña.

Hoteles y bodegas también participan en Guaymallén

La iniciativa cuenta además con la adhesión de importantes establecimientos hoteleros, entre ellos Hathor, Hilton Mendoza, Ibis y Dalai Hotel, que formarán parte de las acciones promocionales impulsadas durante el Mundial.

Por otra parte, las bodegas Selada, SMS y Los Toneles también se integrarán a “Mendoza, Mansa Pasión” con experiencias y propuestas especialmente diseñadas para acompañar el clima mundialista.

De esta manera, Guaymallén se suma a una estrategia provincial que busca potenciar el turismo, el comercio y la gastronomía mendocina, aprovechando el interés que genera uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.