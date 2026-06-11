11 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén impulsa propuestas turísticas y gastronómicas durante el Mundial

Guaymallén se integra a una estrategia provincial que combina identidad mendocina, turismo y pasión futbolera.

Propuestas turísticas y en gastronomía en Guaymallén.

Propuestas turísticas y en gastronomía en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el Municipio de Guaymallén se incorporó a la campaña turística provincial “Mendoza, Mansa Pasión”, una iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto a los municipios de toda la provincia.

La propuesta busca atraer tanto a vecinos como a visitantes a través de actividades que vinculan la identidad mendocina con la pasión futbolera, promoviendo experiencias vinculadas a la máxima cita del fútbol internacional y fortaleciendo al mismo tiempo la oferta turística local.

Una campaña que une turismo y fútbol en Guaymallén

“Mansa Pasión” representa una evolución del concepto “Manso Destino”, consolidando una narrativa que conecta el espíritu de Mendoza con el entusiasmo que despierta la participación de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo.

La iniciativa apunta a posicionar a Mendoza como un destino atractivo durante el certamen, incentivando el movimiento turístico, comercial y gastronómico en distintos puntos de la provincia.

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Los espacios de Guaymallén que se suman a la propuesta

En Guaymallén, la campaña tendrá presencia en diversos establecimientos emblemáticos del departamento, donde se desarrollarán promociones y actividades especiales vinculadas al Mundial.

Entre los espacios que transmitirán los encuentros de Argentina se encuentran el Complejo Comercial NovaMarket, el Centro Comercial Paseo Dorrego y el Mendoza Shopping, donde vecinos y visitantes podrán seguir los partidos en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

También se sumarán distintos establecimientos gastronómicos como Palatto, Garra Burger, Fuzza, Hipólito Bar y Panza Llena, que ofrecerán propuestas especiales relacionadas con la campaña.

Hoteles y bodegas también participan en Guaymallén

La iniciativa cuenta además con la adhesión de importantes establecimientos hoteleros, entre ellos Hathor, Hilton Mendoza, Ibis y Dalai Hotel, que formarán parte de las acciones promocionales impulsadas durante el Mundial.

Por otra parte, las bodegas Selada, SMS y Los Toneles también se integrarán a “Mendoza, Mansa Pasión” con experiencias y propuestas especialmente diseñadas para acompañar el clima mundialista.

De esta manera, Guaymallén se suma a una estrategia provincial que busca potenciar el turismo, el comercio y la gastronomía mendocina, aprovechando el interés que genera uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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