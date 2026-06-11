11 de junio de 2026
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San Rafael

San Rafael lanza "Redes que Sostienen" para acompañar a familias de personas con discapacidad

Desde el Municipio de San Rafael destacaron la importancia de brindar herramientas y contención a quienes acompañan diariamente a personas con discapacidad.

Redes que sostienen en San Rafael.

"Redes que sostienen" en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

La Coordinación de Discapacidad del Municipio de San Rafael pondrá en marcha “Redes que Sostienen”, una iniciativa destinada a brindar espacios de escucha, acompañamiento y herramientas para familias y cuidadores de personas con discapacidad.

La propuesta contempla la realización de talleres grupales coordinados por profesionales de la psicología, quienes estarán a cargo de generar instancias de intercambio, reflexión y contención para los participantes.

Espacios de escucha y acompañamiento en San Rafael

El objetivo del programa es fortalecer las redes de apoyo, promover la participación y ofrecer estrategias que contribuyan al bienestar de quienes acompañan diariamente a personas con discapacidad.

Cuando llega una persona con discapacidad a una familia se generan cambios en toda la dinámica familiar. Por eso es importante contar con espacios de escucha, acompañamiento y participación, donde también podamos aprender de las experiencias de otras familias”, expresó la coordinadora del área, Julia Perdigues.

Desde el Municipio destacaron que estos encuentros permitirán compartir experiencias, generar vínculos y brindar herramientas para afrontar los desafíos cotidianos desde una perspectiva colectiva.

Cómo participar en este espacio de escucha

Las actividades se desarrollarán en la sede de la Coordinación de Discapacidad, ubicada en la intersección de Córdoba y Zapata, y requerirán inscripción previa.

Las personas interesadas pueden acercarse a la dependencia municipal de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, para obtener más información e inscribirse en los talleres.

Continúan los asesoramientos en barrios y distritos de San Rafael

Desde el área recordaron además que siguen desarrollándose los operativos de asesoramiento en discapacidad en distintos barrios y distritos de San Rafael.

A esto se suma la atención permanente que brinda la Coordinación de Discapacidad, donde los vecinos pueden recibir información y orientación sobre certificados de discapacidad, talleres, programas y servicios disponibles para la comunidad.

Con esta propuesta, el Municipio busca seguir fortaleciendo el acompañamiento integral a las personas con discapacidad y a sus familias, promoviendo espacios de encuentro, contención y participación activa.

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