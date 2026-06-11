San Rafael lanza "Redes que Sostienen" para acompañar a familias de personas con discapacidad

La Coordinación de Discapacidad del Municipio de San Rafael pondrá en marcha “Redes que Sostienen”, una iniciativa destinada a brindar espacios de escucha, acompañamiento y herramientas para familias y cuidadores de personas con discapacidad.
Desde el Municipio de San Rafael destacaron la importancia de brindar herramientas y contención a quienes acompañan diariamente a personas con discapacidad.
La Coordinación de Discapacidad del Municipio de San Rafael pondrá en marcha “Redes que Sostienen”, una iniciativa destinada a brindar espacios de escucha, acompañamiento y herramientas para familias y cuidadores de personas con discapacidad.
La propuesta contempla la realización de talleres grupales coordinados por profesionales de la psicología, quienes estarán a cargo de generar instancias de intercambio, reflexión y contención para los participantes.
El objetivo del programa es fortalecer las redes de apoyo, promover la participación y ofrecer estrategias que contribuyan al bienestar de quienes acompañan diariamente a personas con discapacidad.
“Cuando llega una persona con discapacidad a una familia se generan cambios en toda la dinámica familiar. Por eso es importante contar con espacios de escucha, acompañamiento y participación, donde también podamos aprender de las experiencias de otras familias”, expresó la coordinadora del área, Julia Perdigues.
Desde el Municipio destacaron que estos encuentros permitirán compartir experiencias, generar vínculos y brindar herramientas para afrontar los desafíos cotidianos desde una perspectiva colectiva.
Las actividades se desarrollarán en la sede de la Coordinación de Discapacidad, ubicada en la intersección de Córdoba y Zapata, y requerirán inscripción previa.
Las personas interesadas pueden acercarse a la dependencia municipal de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, para obtener más información e inscribirse en los talleres.
Desde el área recordaron además que siguen desarrollándose los operativos de asesoramiento en discapacidad en distintos barrios y distritos de San Rafael.
A esto se suma la atención permanente que brinda la Coordinación de Discapacidad, donde los vecinos pueden recibir información y orientación sobre certificados de discapacidad, talleres, programas y servicios disponibles para la comunidad.
Con esta propuesta, el Municipio busca seguir fortaleciendo el acompañamiento integral a las personas con discapacidad y a sus familias, promoviendo espacios de encuentro, contención y participación activa.