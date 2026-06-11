Godoy Cruz celebra la segunda edición del Festival Leer con entrada gratuita

La segunda edición del Festival Leer se desarrollará en Godoy Cruz desde el jueves 11 hasta el domingo 15 de junio , aprovechando el fin de semana largo, con una amplia programación destinada a promover la literatura mendocina y la producción editorial local.

Organizado por la Dirección de Cultura de Godoy Cruz y Nexo Producciones , el encuentro tendrá lugar en el Multiespacio Planta Uno, ubicado en Ceretti 244 , y contará con entrada libre y gratuita para todas las actividades.

Las jornadas comenzarán diariamente a partir de las 17.00 horas y ofrecerán una propuesta pensada para lectores, escritores, editoriales y amantes de las distintas expresiones artísticas.

El Festival Leer volverá a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad cultural mendocina, con una programación que incluirá presentaciones de libros, talleres, encuentros poéticos, charlas temáticas y espacios de reflexión sobre el quehacer literario provincial .

Además, los asistentes podrán escuchar a autores mendocinos presentar sus obras y dialogar con el público, fortaleciendo el vínculo entre quienes escriben y quienes disfrutan de la lectura.

La propuesta busca continuar el camino iniciado en la primera edición, cuando se creó este espacio para acercar a los lectores a los distintos hacedores culturales y a las casas editoriales de Mendoza.

Feria de librerías y editoriales en Godoy Cruz

Durante los cinco días del festival también funcionará una importante feria de librerías y editoriales, donde los visitantes podrán recorrer stands, conocer novedades literarias y adquirir publicaciones locales.

Participarán:

AM Libros

Iván Miszei

Ludditas

Antü

García Santos

Bambalí

Librería Gildo D’Accurzio

Rayuela

Nexo Editorial

Biblioteca Manuel Belgrano de Godoy Cruz

Mi Librería

Con entrada gratuita y una agenda cargada de propuestas, el Festival Leer se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia para promover la lectura, la producción editorial y el encuentro entre autores y lectores.

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2º Festival Leer en Godoy Cruz: programación diaria

Jueves 11 de junio

17:30. Charla “Talones Firmes y Mundos de Papel”, de Viviana Baldo.

Charla “Talones Firmes y Mundos de Papel”, de Viviana Baldo. 18:30. María del Carmen Viñuela presenta el libro “1861: El año del Terremoto”.

María del Carmen Viñuela presenta el libro “1861: El año del Terremoto”. 19:30 . Fabiana Mastrangelo, Juan Marcelo Calabria y Liliana Girini presentan el libro “Sitios históricos sanmartinianos”.

. Fabiana Mastrangelo, Juan Marcelo Calabria y Liliana Girini presentan el libro “Sitios históricos sanmartinianos”. 20:30. José Rego presenta el libro “Dragón del Mar”.

Taller destacado:

19:30. “Cómo Escribir Ficción”, con Julieta Carrizo.

Viernes 12 de junio

17:30 . Abel Lisman presenta el libro “Trincheras Educativas”.

. Abel Lisman presenta el libro “Trincheras Educativas”. 18:30 . Ema Casartelli presenta el libro “Entre lo Efímero”.

. Ema Casartelli presenta el libro “Entre lo Efímero”. 19:30 . Mariana Guzzante y Gustavo Zonana presentan los libros “El Hilo de Oro” y “Volver al Fuego” (Edifyl).

. Mariana Guzzante y Gustavo Zonana presentan los libros “El Hilo de Oro” y “Volver al Fuego” (Edifyl). 20:30. Entrevista abierta sobre el panorama editorial mendocino, con José Niemetz (Gral. Alvear).

Actividad especial:

18:30. Coloquio de Poesía. Participación de Laureano Osorio, Viviana Baldo, Melisa Victoria, Soledad Palleres, María Sofía Abarca, Romina Andrea B. A., Josefina Comas y Vicente Daniel Armando.

Así continúa en el fin de semana largo

Sábado 13 de junio

17:30 . Daniel de Monte presenta el libro “Raíces”.

. Daniel de Monte presenta el libro “Raíces”. 18:30 . Gabriela Mezzabotta presenta el libro “El hilo que sostiene al mundo”.

. Gabriela Mezzabotta presenta el libro “El hilo que sostiene al mundo”. 19:30 . Charla “Susurros en la oscuridad: Fantasía y Terror”, de Marisol Grade.

. Charla “Susurros en la oscuridad: Fantasía y Terror”, de Marisol Grade. 20:30. Desiré Blair viene desde San Luis con Candiva. Presentación literaria y musical.

Taller destacado:

19:30. “Aprendé a Jugar Rol”, con Fernando Cardozo.

Domingo 14 de junio

17:30 . María Leonor Grifol (Estornino) presenta el libro “Entre montañas y cielos”.

. María Leonor Grifol (Estornino) presenta el libro “Entre montañas y cielos”. 18:30 . Charla y presentación de la Editorial Bambalí.

. Charla y presentación de la Editorial Bambalí. 19:30 . Macarena Randis presenta el libro “Un Mundo Extraño”.

. Macarena Randis presenta el libro “Un Mundo Extraño”. 20:30. Charla con Fabián y Ariel Sevilla, que presentan los libros “Así nació la Celeste y Blanca” y “Mago”

Taller destacado:

19:30. Taller de Ilustración Infantil, con Chio Rodríguez.

Lunes 15 de junio

17:30 . Miguel García Urbani presenta el poemario mendocino “Mataduras”.

. Miguel García Urbani presenta el poemario mendocino “Mataduras”. 18:30 . Charla “Ilustración Editorial e Historieta”, de Nicolás Viñolo.

. Charla “Ilustración Editorial e Historieta”, de Nicolás Viñolo. 19:30 . Orlando Javier Pelichoti presenta el libro “Nuestro Pasaje San Martín”.

. Orlando Javier Pelichoti presenta el libro “Nuestro Pasaje San Martín”. 20:30. Presentación del Libro del Certamen Letras Jóvenes de Godoy Cruz.

Taller destacado:

18. Taller de escritura autobiográfica. “Yo, un relato”, con Vanesa Stroscio