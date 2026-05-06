El Zonda ya sopla con fuerza en el Gran Mendoza y otras zonas de la provincia

Pasadas las 16.30, el viento Zonda pronosticado para este miércoles comenzó a soplar con fuerza en el Gran Mendoza y otras zonas de la provincia, donde rigen alertas amarilla y naranja por la presencia del fenómeno meteorológico .

Las zonas más afectadas por las fuertes ráfagas son Uspallata, Las Heras, Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Godoy Cruz, Malargüe, San Carlos (Pareditas), Potrerillos (Las Vegas) y San Rafael , entre otras.

A raíz de esta situación, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales , este miércoles 6 de mayo, en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras), Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Lavalle, San Rafael y Malargüe .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Zonda | El viento Zonda ya llegó a la Ciudad de Mendoza y a otros puntos de la provincia. Con alertas vigentes y múltiples fenómenos en simultáneo, la provincia de Mendoza enfrenta un día complejo desde lo climático. El viento Zonda domina la escena con fuerza, mientras se registran nevadas en alta montaña y se espera la llegada de un viento sur que provocará un marcado descenso de temperatura. Más información en sitioandino.com #Mendoza #Ciudad #Zonda"

Con alertas vigentes y múltiples fenómenos en simultáneo, la provincia de Mendoza enfrenta un día complejo desde lo climático. El viento Zonda domina la escena con fuerza, mientras se registran nevadas en alta montaña y se espera la llegada de un viento sur que provocará un marcado descenso de temperatura.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Zonda | Se suspenden las clases presenciales en Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle, San Rafael y Malargüe La medida es para los turnos vespertino y nocturno debido al viento Zonda. En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Más información en sitioandino.com #Zonda #departamentos"

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#GranMendoza | Alerta por viento Zonda en toda la provincia. Daniel Burrieza advirtió sobre la llegada del viento Zonda, que afectará a gran parte del territorio. El fenómeno se sentirá en toda la provincia, aunque con mayor intensidad en zonas como Uspallata, Potrerillos y Malargüe. Para el Gran Mendoza, indicaron que el horario más crítico será entre las 14 y las 18. Desde Defensa Civil piden extremar precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las ráfagas. @eemilu_ @danicano.ph Mirá la nota #Zonda #Alerta #DefensaCivil #Clima" View this post on Instagram

Desde Defensa Civil, el director Daniel Burrieza advirtió que se trata de un escenario complejo, con la combinación de tres fenómenos meteorológicos. En rigor, durante la mañana, el viento Zonda se sintió con fuerza en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas como Malargüe, Valle de Uspallata, Potrerillos y el Valle de Uco. Las ráfagas se trasladaron hacia la tarde al Gran Mendoza y Lavalle, donde en algunos sectores llegaron a velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora.

“Lo más importante es que el viento Zonda afectaría todo el territorio provincial”, anticipó el funcionario. Por tal motivo, rigen alertas amarilla y naranja en buena parte de Mendoza.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | CIERRA EL PASO A CHILE Tras las intensas nevadas pronosticadas para este miércoles en alta montaña, las autoridades de ambas fronteras emitieron un comunicado oficial informando que el Paso Internacional Los Libertadores para cruzar hacia Chile permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. La interrupción del tránsito se hará efectiva este miércoles 6 de mayo bajo el siguiente cronograma horario: Paso Internacional: cierre desde las 13 de Argentina (12 en Chile). Corte de barreras en Uspallata: se dará a partir de las 11 de Argentina (10 en Chile). #paso #nevadas #chile" View this post on Instagram

Otro de los puntos críticos de la jornada es la situación en alta montaña, donde se registran nevadas persistentes, especialmente en el sur provincial y frente al Valle de Uco. Debido a esto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde las 12. En tanto, el Paso Pehuenche fue cerrado durante la mañana por acumulación de nieve.

De cara a la noche, el escenario cambiaría de forma abrupta con el ingreso de un frente frío del sur a partir de las 21. Este fenómeno traerá vientos de hasta 45 km/h y un marcado descenso de la temperatura, generando además un momento de transición considerado “crítico” por las autoridades. “Hay una pelea de viento en ese momento porque son de distintas direcciones”, explicó Burrieza, en referencia al choque entre el Zonda y el viento sur, lo que puede provocar movimientos peligrosos en árboles y estructuras.

El pronóstico anticipa que el jueves 7 de mayo llegará con condiciones más estables, pero con una fuerte baja de temperatura, con máximas de 18°C a 19°C y posibles precipitaciones durante la mañana. El viento sur persistirá durante gran parte del día, especialmente en el sur y el este provincial.

Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza

En cuanto a las recomendaciones, desde Defensa Civil insistieron en evitar la circulación innecesaria, prestar atención a árboles, ramas, cables y cartelería, y optar por el transporte público para reducir riesgos.

También alertaron por la presencia de polvo en suspensión, que puede afectar la visibilidad y la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, quienes deben evitar la actividad física durante el fenómeno.

Respecto a eventos programados, Burrieza indicó que el partido previsto para la noche no se suspendería, ya que se espera que el viento disminuya hacia las 22, aunque pidió a los asistentes extremar precauciones en los traslados.

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