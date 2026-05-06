Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales, este miércoles 6 de mayo, en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras), Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Lavalle, San Rafael y Malargüe. La medida responde a la presencia de vientoZonda y las alertas que rigen en varios departamentos.
"Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, se ha determinado extender la suspensión de clases presenciales" en esas comunas, indicaron desde el organismo que conduce Tadeo García Zalazar.
En tanto que en el resto de la provincia —zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear— el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Para las escuelas de las zonas afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#GranMendoza | Alerta por viento Zonda en toda la provincia. Daniel Burrieza advirtió sobre la llegada del viento Zonda, que afectará a gran parte del territorio. El fenómeno se sentirá en toda la provincia, aunque con mayor intensidad en zonas como Uspallata, Potrerillos y Malargüe. Para el Gran Mendoza, indicaron que el horario más crítico será entre las 14 y las 18. Desde Defensa Civil piden extremar precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las ráfagas. @eemilu_ @danicano.ph Mirá la nota #Zonda #Alerta #DefensaCivil #Clima"
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Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza
Desde Defensa Civil insistieron en evitar la circulación innecesaria, prestar atención a árboles, ramas, cables y cartelería, y optar por el transporte público para reducir riesgos.
También alertaron por la presencia de polvo en suspensión, que puede afectar la visibilidad y la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, quienes deben evitar la actividad física durante el fenómeno.
Respecto a eventos programados, Burrieza indicó que el partido previsto para la noche no se suspendería, ya que se espera que el viento disminuya hacia las 22 horas, aunque pidió a los asistentes extremar precauciones en los traslados.
Otras recomendaciones:
Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
No estacionar el automóvil bajo árboles.
Al conducir, extremar la precaución.
No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.