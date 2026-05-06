Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales , este miércoles 6 de mayo, en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras), Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Lavalle, San Rafael y Malargüe . La medida responde a la presencia de viento Zonda y las alertas que rigen en varios departamentos.

El Zonda sopla con fuerza en varias zonas de Mendoza: el pronóstico para lo que resta del día y mañana

"Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil , se ha determinado extender la suspensión de clases presenciales " en esas comunas, indicaron desde el organismo que conduce Tadeo García Zalazar.

En tanto que en el resto de la provincia —zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear— el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Para las escuelas de las zonas afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#GranMendoza | Alerta por viento Zonda en toda la provincia. Daniel Burrieza advirtió sobre la llegada del viento Zonda, que afectará a gran parte del territorio. El fenómeno se sentirá en toda la provincia, aunque con mayor intensidad en zonas como Uspallata, Potrerillos y Malargüe. Para el Gran Mendoza, indicaron que el horario más crítico será entre las 14 y las 18. Desde Defensa Civil piden extremar precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las ráfagas. @eemilu_ @danicano.ph Mirá la nota #Zonda #Alerta #DefensaCivil #Clima" View this post on Instagram

Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza

Desde Defensa Civil insistieron en evitar la circulación innecesaria, prestar atención a árboles, ramas, cables y cartelería, y optar por el transporte público para reducir riesgos.

También alertaron por la presencia de polvo en suspensión, que puede afectar la visibilidad y la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, quienes deben evitar la actividad física durante el fenómeno.

Respecto a eventos programados, Burrieza indicó que el partido previsto para la noche no se suspendería, ya que se espera que el viento disminuya hacia las 22 horas, aunque pidió a los asistentes extremar precauciones en los traslados.

Otras recomendaciones: