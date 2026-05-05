Se viene el Quini 6 especial por el Mundial 2026 con premios en dólares: cuándo sortea y cómo jugar

El sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo , que llevará el número 3376 , será una edición especial por el Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México . Por única vez, el concurso contará con diez premios de 15 mil dólares (libre de impuestos) y no tendrá un costo diferencial , ya que el valor de la boleta será de $3.000 .

El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

A qué hora se sortea el Quini 6 y cuánto es el premio de este domingo 3 de mayo

La jugada para esa fecha tendrá el valor habitual de $3.000 , y podrán participar automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo , inclusive, sin necesidad de realizar ningún pago adicional .

También participan todos los tickets válidos, premiados y no premiados de los sorteos mencionados.

Cómo será la modalidad para sortear los premios en dólares del Quini 6 del 24 de mayo

Ese día habrá un extracto donde se individualizará el ticket con numero de secuencia, agencia vendedora, localidad y provincia.

El sorteo se realizará a través de la ejecución en el sistema de procesamiento de una rutina random a través de los números de los tickets que proporcionará el resultado en forma azarosa.

¿Cómo se identifica al ganador en el caso de los tickets viejos o ya premiados?

En los tickets no premiados se debe reforzar que lo conserve el apostador. En el caso de los tickets premiados (en cualquiera de los sorteos del 3 al 24 de mayo), la importancia está en que el agenciero haga la carga a nombre del ganador y que el apostador conserve el número de secuencia para su control. De ahi se puede identificar al beneficiario.

Se viene el Quni 6 edición mundialista: cómo se pagarán los premios en dólares

El sorteo se realizará como es habitual, aunque en esta oportunidad será una edición extraordinaria con un pozo que incluye valores en dólares. Según informó la página oficial del Quini 6, los 10 premios se abonarán en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre del 22 de mayo.

Asimismo, la totalidad de los premios será abonada por la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, independientemente de la provincia en la que se haya vendido el cupón.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.