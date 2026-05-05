Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de mayo

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 5 de mayo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 5 de mayo
Resultados de La Primera (05/05) - Sorteo Nº 2339
A la cabeza: 0038
Todos los números:
- 0038
- 0312
- 1134
- 5188
- 8297
- 9007
- 8931
- 3473
- 8200
- 2167
- 8559
- 0813
- 6975
- 1284
- 9265
- 5041
- 3720
- 1173
- 9835
- 2471