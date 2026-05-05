5 de mayo de 2026
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Quiniela de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de mayo

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, martes 5 de mayo. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 5 de mayo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 5 de mayo

Resultados de La Primera (05/05) - Sorteo Nº 2339

A la cabeza: 0038

Todos los números:

  1. 0038
  2. 0312
  3. 1134
  4. 5188
  5. 8297
  6. 9007
  7. 8931
  8. 3473
  9. 8200
  10. 2167
  11. 8559
  12. 0813
  13. 6975
  14. 1284
  15. 9265
  16. 5041
  17. 3720
  18. 1173
  19. 9835
  20. 2471
La Primera - 050526

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Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

En todo el territorio provincial hay más de 400 agencias oficiales de Quiniela. Conocé cuál es la más cercana a tu domicilio en este listado.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 5 de mayo

Resultados de La Previa (05/05) - Sorteo Nº 1118

A la cabeza: 2605

Todos los números:

  1. 2605
  2. 7916
  3. 2561
  4. 3950
  5. 9844
  6. 6113
  7. 3034
  8. 6440
  9. 4494
  10. 8937
  11. 4256
  12. 8598
  13. 8460
  14. 1712
  15. 6708
  16. 2777
  17. 4054
  18. 3083
  19. 2775
  20. 1724
La Previa - 050526

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Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

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