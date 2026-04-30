30 de abril de 2026
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Quini 6

Golpe de suerte en el Quini 6: más de 25 ganadores y un reparto millonario

El Quini 6 dejó nuevos millonarios en el sorteo 3369. Descubrí los números ganadores, los premios y todos los resultados de la modalidad "Siempre Sale".

Golpe de suerte en el Quini 6: más de 25 ganadores y un reparto millonario

Golpe de suerte en el Quini 6: más de 25 ganadores y un reparto millonario

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3369 del Quini 6, realizado el miércoles 29 de abril, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

Cómo jugaron los ganadores del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $5.800.000.000. En todo el país se registraron cerca de 1.194.636 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

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En el sorteo de la modalidad Siempre Sale, la fortuna se repartió entre 25 apostadores de distintos puntos del país. Cada uno logró cinco aciertos con los números 03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45, lo que les permitió alzarse, en conjunto, con un premio superior a los $11.580.923,16.

Quini 6
A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 29 de abril

      • Tradicional

      04 - 06 - 07 - 13 - 19 - 43

      En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $959.232.910 para el próximo sorteo.

      Con 5 aciertos hubo 32 ganadores, que se llevarán $1.007.974,13 cada uno.

      Con 4 aciertos hubo 2.085 ganadores, que se llevarán $4.641,03 cada uno.

      • La Segunda

      03 - 05 - 12 - 14 - 32 - 34

      En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $780.000.000 para el próximo sorteo.

      Con 5 aciertos hubo 41 ganadores, que se llevarán $786.711,51 cada uno.

      Con 4 aciertos hubo 1.907 ganadores, que se llevarán $5.074,23 cada uno.

      • Revancha

      01 - 08 - 16 - 25 - 33 - 43

      En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $3.546.932.522 para el próximo sorteo.

      • Siempre Sale Quini 6

      03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45

      Hubo 25 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.580.923,16 cada uno.

      • Pozo Extra

      01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 25 - 32 - 33 - 34 - 43

      Hubo 2.858 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $54.233,73 cada uno.

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      Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

      Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

      ¿Qué es el Quini 6?

      Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

      ¿Cómo se juega al Quini 6?

      El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

      ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

      Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

      Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

      • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
      • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
      • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

      Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

      Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

      ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

      Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

      ¿Qué representa el Pozo Extra?

      Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

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