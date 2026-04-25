25 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 26 de abril

La edición 3368 del Quini 6 pone en juego un pozo relevante. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 26 de abril

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 26 de abril

 Por Luis Calizaya

Este domingo 26 de abril se llevará adelante el sorteo N° 3368 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 5.500 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo N.º 3367 del 22 de abril, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 42 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $6.906.164,14 cada uno.

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo importante de $5.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo importante de $5.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Quini 6: lluvia de millones con más de 40 ganadores, ¿sos uno de los afortunados?

¿Jugaste al Quini 6? Más de 40 personas ganaron millones

Sorteo-quini.6-3368
El Quini 6 sortea un pozo importante de 5.500 millones de pesos este domingo 26 de abril.

El Quini 6 sortea un pozo importante de 5.500 millones de pesos este domingo 26 de abril.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 26 de abril?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

El Quini 6 acumula un pozo importante de $4.600 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 de este miércoles dejó un ganador de más de 2 mil millones: de dónde es y a qué números jugó

Caso Orlando Arias: el crimen que conmocionó a Tunuyán, camino a juicio por jurados

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 26 de abril

Mendoza sigue reforzando sus planes de contingencia escolar ante escenarios críticos

LO QUE SE LEE AHORA
DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

Las Más Leídas

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Murió un motociclista en Las Heras por un choque y el otro vehículo huyó

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Salió a manejar y todo terminó en tragedia: el dramático caso que sacude a Maipú

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto

Gran Hermano: acusaron a Brian Sarmiento de lo peor y una foto desató el escándalo

Explota Gran Hermano: la imagen de Brian Sarmiento que generó repudio