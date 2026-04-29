29 de abril de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni en el Congreso: presenta su Informe de Gestión, en medio de los cuestionamientos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone por primera vez en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone por primera vez en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone por primera vez en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone por primera vez en el Congreso.

Foto: Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar en X)

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta ante la Cámara de Diputados de la Nación el 145° Informe de Gestión, en medio de cuestionamientos por su patrimonio. El presidente y todo el Gabinete lo acompañan.

Por Sitio Andino Política

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El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni ya brinda en el Congreso el informe de gestión frente a los legisladores, en medio de la polémica por su patrimonio y viajes. Adorni tendrá que responder preguntas de los diputados.

Se espera que la exposición dure al menos unas cinco horas.

Cabe recordar que el artículo 101 de la Constitución Nacional, establece la obligación de informar al Congreso de la Nación sobre la marcha general del Gobierno nacional.

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Qué dijo Adorni sobre su declaración jurada

El jefe de Gabinete defendió la legalidad de sus declaraciones juradas y negó haber ocultado información. “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”, afirmó.

Además, explicó que parte de la información patrimonial se encuentra en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción y pidió que “sean los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas”.

"Aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, indicó.

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“Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara"

Adorni sostuvo que pidió disculpas públicamente y se puso a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Así, cuestionó a sectores de la oposición por el uso político del tema. “Lamentablemente, estas disculpas han sido utilizadas por algunos miembros de esta Cámara como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno Nacional”.

Y lanzó: "Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables”, sostuvo.

Además, detalló que todos sus movimientos personales quedaron registrados por los organismos correspondientes. “En todos los casos intervinieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, explicó.

El funcionario insistió en que informó correctamente el carácter de sus gastos. “Es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones", dijo y volvió a cuestionar las versiones en su contra: “Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”.

“La fiscal interviniente requirió archivar la causa dándonos la razón. Siguiendo su criterio, el juez federal ordenó su archivo. Es decir, se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o de cualquier otro tipo de parte del Estado Nacional”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario insistió en que su esposa “viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida” y que regresó “en un vuelo comercial”, al tiempo que remarcó que toda la documentación fue presentada ante la Justicia.

"He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y remarcó que se trató de “vacaciones personales” sin financiamiento de terceros. “Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de viajes son tendenciosas y además falsas”, enfatizó.

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"No existió delito ni irregularidad en la invitación a mi esposa en el viaje del 6 de marzo con destino a Nueva York"

Según explicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia ya se expidieron sobre el tema y avalaron el procedimiento.

Durante su exposición, el funcionario detalló que la invitación formó parte de una decisión “discrecional de Presidencia” y se ajustó a los marcos legales vigentes. Además, precisó que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó al país en un vuelo comercial, en medio de una causa que —según afirmó— ya fue analizada por las autoridades judiciales.

El jefe de Gabinete sostuvo que toda la documentación del viaje fue presentada ante la Justicia y remarcó que hubo “colaboración permanente” con los organismos de control. En ese sentido, afirmó que la investigación concluyó sin detectar irregularidades.

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Manuel Adorni empieza a responder preguntas de los diputados: "Se que a muchos les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona"

El jefe de Gabinete recibió más de 4.800 preguntas enviadas por la oposición hace más de un mes, cuando se conoció la realización del primer informe de gestión desde que Manuel Adorni asumió el cargo.

Buena parte de las preguntas giran en torno a la situación patrimonial del funcionario, con consultas sobre el crecimiento de sus bienes, el financiamiento de viajes al exterior y gastos personales que generaron sospechas.

Entre los casos más mencionados aparecen el polémico viaje a Uruguay, el evento "Argentina Week" en Nueva York y el caso $Libra, que envolvió al presidente Javier Milei y derivó en una investigación judicial por presuntas irregularidades.

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"Es el Congreso más reformista y promercado de la historia"

"Por primera vez en décadas un partido promercado tiene la primera minoría y todas las fuerzas no kirchneristas nos acompañan en nuestrar reformas si quieren un país enserio", señaló Adorni y adelantó que este año se enviarán "decenas de proyectos para seguir avanzando en las reformas".

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"Las exportaciones energéticas y mineras están en niveles históricos"

"En 2025 nuestro país alcanzó el número más alto en producción de hidrocarburos desde el año 1998. Y la balanza positiva de energía y minería fue de 12.000 millones de dólares", aseguró el jefe de Gabinete.

"Se proyecta que en el año 2030 sea de 45.000 millones, unos 15.000 millones de dólares más que toda la balanza agrícola actual", agregó.

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"Argentina es el país que más crece en América"

Adorni habló de "la nueva estabilidad macroeconómica" aseguró que "frente a una Europa sin crecimiento y un mundo con altísima incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Argentina es el país más crece en América y acumula un 10,1% de crecimiento desde el comienzo de la gestión".

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Milei no se contuvo y empezó a gritarle a la oposición desde el palco

Desde el palco, el presidente se cruzó con diputados de la oposición que reaccionaron a lo dicho por Adorni cuando destacó la incorporación del país al "Consejo de la Paz", una coalición internacional "de líderes dedicados a lograr la paz y la reconstrucción de Gaza"

En ese momento, comenzaron los abucheos de la oposición y Milei, desde el palco gritó a diputados de la izquierda: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos", en clara alineación con las ideas de Donald Trump.

El cruce escaló cuando el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño se levantó de su banca y, a los gritos, increpó al presidente Javier Milei. Lo acusó de “abrazarse con el genocida internacional que tiene pedido de captura, el único que lo abraza”.

También la diputada Myriam Bregman se sumó y le gritó “cómplice del genocidio”. El episodio cerró con un gesto provocador del mandatario, que arrojó besos y formó corazones con las manos hacia el sector del recinto donde se ubica la izquierda, en medio de un clima de máxima tensión política.

milei gritando

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"Quiero destacar a Luis Petri por su trabajo en la revalorización de las Fuerzas Armadas"

El jefe de Gabinete reconoció el trabajo del ex ministro de Defensa a cargo del área.

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"Argentina se transformó en el país menos violento de América Latina y el Caribe"

Adorni aseguró esto al destacar que la tasa de homicidios se ubicó en 3,7 cada 100.000 habitantes en 2025. Era de 4,4 en 2023, lo que representa una baja del 17% en dos años.

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La obra en Mendoza que Adorni destacó en el Congreso

Al hablar del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), Adorni destacó que YPF Luz invirtió más de 200 millones de dólares en el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, que está próximo a concluir la construcción. "El proyecto generó 384 puestos de trabajo directo e indirecto", sostuvo.

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"Antes la obra pública era una excusa para que la política se enriqueciera a costa de los argentinos"

Dijo Adorni y agregó: "Ahora las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado". Y aseguró que ya se adjudicaron a empresas privadas la operación de 741 kilómetros de rutas nacionales".

"En junio tendremos concesionados más de 9.000 km de rutas en todo el país, el 20% de la traza nacional, por donde circula el 80% del tránsito de Argentina", dijo Adorni.

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"El último dato de inflación de marzo fue malo, no nos gustó"

El jefe de Gabinete admitió que la última cifra difundida por el INDEC fue mala, pero dijo que "a pesar de la turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación; el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas".

"Lejos quedó la Argentina del cepo cambiario y de los 20 tipos de cambio".

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"Pasamos de una inflación anual del 211,4% en 2023, a una inflación de 31,5% en 2025, el nivel más bajo en siete años"

"Mi reconocimiento al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y el enorme equipo que lo acompaña, dijo Adorni sobre la baja en los índices de la inflación.

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"Le encomendé a todos los ministerios reducir adicionalmente 2% del gasto corriente y 20% del gasto de capital"

Así lo aseguró el jefe de Gabinete al enumerar los recortes en el Estado. Además, aseguró que "en los próximos meses el Ministerio de Desregulación tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados".

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Tribuna oficialista: Milei, Karina y miembros del Gabinete hacen "hinchada" por Manuel Adorni desde el palco del recinto

milei en el congreso

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El presidente junto al Gabinete ya están en el Congreso

El presidente Javier Milei junto a miembros del Gabinete, en la previa de la presentación del Informe de Gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Congreso | En un clima de máxima tensión, Manuel Adorni se presenta por primera vez ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. El Jefe de Gabinete llega con un fuerte respaldo del presidente Javier Milei y todo el equipo de ministros, quienes buscan dar una muestra de unidad política en medio de las fuertes críticas. #congreso #gabinete #diputados"
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Gabinete en el Congreso

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Quiénes acompañarán a Adorni en el Congreso

Entre los invitados institucionales a la sesión informativa, van a estar los ministros Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandro Monteoliva (Seguridad) Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa). También se espera que titulares de Secretarías puedan estar presentes en el Congreso de la Nación.

Además de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, se acomodarán en el primer piso, alrededor de Javier y Karina Milei, los integrantes del bloque libertario del Senado que preside Patricia Bullrich.

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Cómo seguir en vivo la exposición de Manuel Adorni en el Congreso

La exposición de Manuel Adorni será transmitida por el canal oficial de la Cámara de Diputados de la Nación de YouTube

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Adorni brinda su primer informe de gestión en medio de la polémica por su patrimonio

El jefe de Gabinete presenta su informe de gestión en Diputados en medio de cuestionamientos por su patrimonio

El Gobierno despliega un respaldo político inédito hacia Manuel Adorni, con la presencia del Presidente, Karina Milei y todo el Gabinete.

milei adorni congreso
Manuel Adorni enfrenta al Congreso con Milei y todo el gabinete libertario en primera fila.

Manuel Adorni enfrenta al Congreso con Milei y todo el gabinete libertario en primera fila.

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El jefe de Gabinete llegó al Congreso

El jefe de Gabinete llegó al Congreso a las 8.50 para reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

A pocos minutos de su presentación, el Gobierno nacional envió el informe de gestión a la Cámara de Diputados.

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, con una extensión de 1.936 páginas, será presentado por Manuel Adorni frente a los legisladores en el recinto.

informe 145 Adorni

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