Manuel Adorni en el Congreso: presenta su Informe de Gestión, en medio de los cuestionamientos

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“Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara"

Adorni sostuvo que pidió disculpas públicamente y se puso a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Así, cuestionó a sectores de la oposición por el uso político del tema. “Lamentablemente, estas disculpas han sido utilizadas por algunos miembros de esta Cámara como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno Nacional”.

Y lanzó: "Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables”, sostuvo.

Además, detalló que todos sus movimientos personales quedaron registrados por los organismos correspondientes. “En todos los casos intervinieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, explicó.

El funcionario insistió en que informó correctamente el carácter de sus gastos. “Es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones", dijo y volvió a cuestionar las versiones en su contra: “Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”.

“La fiscal interviniente requirió archivar la causa dándonos la razón. Siguiendo su criterio, el juez federal ordenó su archivo. Es decir, se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o de cualquier otro tipo de parte del Estado Nacional”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario insistió en que su esposa “viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida” y que regresó “en un vuelo comercial”, al tiempo que remarcó que toda la documentación fue presentada ante la Justicia.

"He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y remarcó que se trató de “vacaciones personales” sin financiamiento de terceros. “Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de viajes son tendenciosas y además falsas”, enfatizó.