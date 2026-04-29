Manuel Adorni enfrenta al Congreso con Milei y todo el gabinete libertario en primera fila

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación en un contexto de alta tensión política y con una escena que busca marcar respaldo total del oficialismo: el propio presidente Javier Milei estará presente en el recinto.

Además, estará la secretaria general de la presidencia Karina Milei , ministros y legisladores aliados; en una muestra de apoyo en un momento en que Adorni está fuertemente cuestionado judicial y socialmente.

Adorni brinda en el Congreso su primer informe de gestión, con la presencia de Milei en los palcos

Qué respondió Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza en su informe de gestión

Se trata de su primer informe de gestión desde que asumió la Jefatura de Gabinete, una obligación constitucional que en esta oportunidad adquiere una dimensión política mayor por las denuncias que pesan sobre el funcionario y el clima de confrontación con la oposición.

La escena que se verá en el Congreso no será habitual. El oficialismo decidió desplegar una estrategia de apoyo total a Adorni: Milei, su círculo más cercano y la totalidad del Gabinete ocuparán los palcos del recinto como señal política de respaldo a Adorni .

La presencia del Presidente en este tipo de exposiciones no es frecuente. La participación de Karina Milei —figura central en la estructura de poder libertaria— y de ministros busca blindar al jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos, deja en claro la estrategia para bancar al hombre que es centro de cuestionamientos.

milei adorni congreso El presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei; y miembros del Gabinete irán al Congreso a bancar a Manuel Adorni.

En paralelo, también se espera la presencia de senadores y dirigentes aliados, en una puesta en escena que desde el oficialismo interpretan como una demostración de cohesión interna en un momento delicado.

El contenido del informe: logros económicos y defensa política

Según adelantaron fuentes oficiales, Adorni abrirá su exposición con un discurso de aproximadamente una hora en el que pondrá el foco en los principales ejes de gestión del Gobierno.

Entre ellos, destacará:

La estabilidad macroeconómica

La desaceleración de la inflación

El superávit fiscal

Las reformas estructurales impulsadas

Luego, comenzará la etapa más compleja: responder las dos mil preguntas de los bloques opositores durante más de cuatro horas, en un esquema donde el tiempo estará distribuido según la representación parlamentaria.

La oposición apunta al patrimonio y al rumbo del Gobierno

Más allá del contenido económico, la sesión estará atravesada por el clima político. La oposición anticipa que centrará sus preguntas en dos grandes ejes:

Las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que involucran a Adorni

que involucran a Adorni La situación económica y social del país

El contexto agrega presión: la figura de Adorni quedó en el centro del debate público tras cuestionamientos sobre su patrimonio y su estilo de gestión, lo que elevó la expectativa sobre su desempeño en el Congreso.

Una sesión sin margen de error para el oficialismo

La exposición de Adorni no es un trámite más. En el Gobierno la interpretan como una instancia clave para ordenar la agenda política y mostrar fortaleza frente a la oposición.

En ese marco, el informe del jefe de Gabinete se transforma en una prueba clave, donde no solo se evalúa su desempeño, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su relato en un contexto de creciente presión política.

Dónde ver en vivo la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Hora de inicio: La sesión está convocada para las 10:30 de la mañana .

La sesión está convocada para las . Transmisión oficial: Se podrá ver por el canal de YouTube de Diputados TV y a través de las redes sociales de la Cámara baja.

Se podrá ver por el canal de YouTube de y a través de las redes sociales de la Cámara baja. Señales de noticias: La mayoría de los canales de cable porteños realizarán una cobertura especial, dada la relevancia del informe.