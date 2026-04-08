8 de abril de 2026
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Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad

Mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en la Casa Rosada aseguran que Manuel Adorni seguirá en su cargo y apuestan a que la Justicia “aclarará todo".

Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad.

Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad.

Por Sitio Andino Política

En la jornada en la que la escribana de Manuel Adorni aseguró que “no hubo un préstamo” para la adquisición de sus viviendas, el Gobierno volvió hoy a ratificar que el jefe de Gabinete no renunciará. Y redoblan la apuesta: “Sigue siendo la voz de la gestión”, definieron desde el entorno presidencial.

En el oficialismo, según le consta a la Agencia Noticias Argentinas, confían en que el proceso judicial en el que está involucrado el funcionario no tendrá consecuencias de ningún tipo. “Se va a aclarar todo”, anticipan en la Casa Rosada, depositando expectativas en la inocencia del ex vocero investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Hay otra idea que sigue rondando por Balcarce 50: que el ministro coordinador brinde conferencias de prensa para realizar algún anuncio sobre la marcha de la gestión. Es una idea que circuló por los pasillos de la casa de gobierno el día de su último contacto con la prensa, el 25 de marzo.

En esa jornada, el entorno del jefe de Gabinete, además de mostrar satisfacción por la actividad, lanzó una posibilidad que todavía no se concretó. Porque desde entonces, los anuncios de la administración Javier Milei estuvieron basados en las redes sociales o protagonizados por el Presidente. Adorni se limitó a aparecer en reuniones con ministros o con el jefe de Estado, principal sostén de su continuidad junto con su hermana Karina, la secretaria general de la presidencia.

Aunque también se anota en esa nómina de respaldos Santiago Caputo. El asesor presidencial no solo valora la gestión del ministro coordinador: también cree que fue un dique de contención, un equilibrista, en medio de una interna compleja que protagoniza con Martín y Eduardo Menem, titular de la Cámara de Diputados y funcionario del área que conduce la hermana del economista.

La escribana declaró ante la Justicia

En relación a la situación judicial de Adorni, este miércoles se presentó la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar cómo validó las propiedades del jefe de Gabinete.

Precisamente, habló de las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y, después de asegurar que “había contestado todas las preguntas”, esbozó que “no hubo un préstamo” para la adquisición de las viviendas.

Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico. Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias fueron citadas a declarar por el fiscal.

El jefe de Gabinete está siendo investigado por sus viajes en avión privado y por presunto enriquecimiento ilícito, y ahora se incorporan estas hipotecas privadas al expediente.

Adorni, quien asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y luego como jefe de Gabinete, declaró en su última declaración jurada, correspondiente a 2024, bienes por unos 107 millones de pesos. En esa declaración no figura aún el departamento de la calle Miró ni se detalló el origen de los fondos para las compras de las propiedades.

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