El Gobierno Nacional acelera el "Súper RIGI" y otras leyes: los cambios que podrían impactar en minería, energía y tecnología

El presidente Javier Milei enviará al Congreso del Súper RIGI, la ley de lobby y los cambios en etiquetado frontal.

El Gobierno nacional busca retomar la agenda legislativa y prepara el envío al Congreso de un paquete de proyectos que incluye el denominado “Súper RIGI”, iniciativas sobre ludopatía, regulación del lobby y modificaciones vinculadas al etiquetado frontal.

La estrategia forma parte de la hoja de ruta política de la administración de Javier Milei para avanzar con reformas económicas y regulatorias antes del inicio del Mundial 2026, en medio de negociaciones con sectores aliados y tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

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El proyecto más relevante del paquete es el “Súper RIGI”, una ampliación del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apunta a profundizar beneficios fiscales y aduaneros para sectores estratégicos vinculados a energía, minería, tecnología e industrialización de recursos naturales.

Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, la nueva iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% , además de un esquema de amortización acelerada y arancel cero para importaciones vinculadas a los proyectos alcanzados.

El esquema también prevé derechos de exportación en cero desde el inicio de los proyectos y nuevas condiciones para provincias y municipios que adhieran al régimen. Entre ellas, se analiza limitar Ingresos Brutos al 0,5% y restringir tasas municipales sobre ventas.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es captar inversiones en sectores que hoy tienen escaso desarrollo industrial en Argentina, como refinado de cobre, baterías de litio, hidrógeno verde, reactores nucleares modulares, paneles solares, turbinas eólicas, inteligencia artificial y centros de datos.

El impacto en Mendoza y la minería

La iniciativa genera especial expectativa en provincias mineras como Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, donde el Gobierno nacional busca impulsar proyectos vinculados al cobre y al litio.

En el caso mendocino, el debate aparece atravesado por el avance de proyectos como PSJ Cobre Mendocino y el interés oficial por posicionar a la provincia dentro de la nueva etapa minera argentina.

El “Súper RIGI” también podría abrir oportunidades para industrias asociadas a la cadena de valor minera, especialmente en actividades de refinado, metalurgia y desarrollo de proveedores industriales.

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- Ley de Ludopatía

- Super RIGI

- Ley de Lobby

- Etiquetado Frontal



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

Ludopatía, lobby y etiquetado frontal

Además del paquete económico, el oficialismo trabaja sobre otros proyectos vinculados a regulación institucional y consumo.

Entre ellos aparece una iniciativa sobre ludopatía online, en un contexto de creciente preocupación por las apuestas digitales y su impacto en menores de edad y jóvenes.

También se analiza avanzar en un esquema de regulación del lobby y modificaciones sobre la ley de etiquetado frontal, una normativa que desde su sanción generó fuertes tensiones entre el Gobierno, empresas alimenticias y sectores vinculados a salud pública.

La intención de la Casa Rosada es ordenar una agenda legislativa amplia en medio de un escenario político atravesado por negociaciones parlamentarias y la necesidad de recuperar centralidad tras semanas marcadas por conflictos internos y cuestionamientos a funcionarios nacionales.