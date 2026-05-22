Por qué algunas estaciones de servicio tienen restricciones de gas en Mendoza

Las bajas temperaturas y la cercanía del invierno obligan al Estado nacional a regular el suministro de gas , priorizando el abastecimiento a hogares e instituciones esenciales , como hospitales y escuelas. Esa decisión también impacta en otros sectores, entre ellos las estaciones de servicio que comercializan GNC.

En Mendoza el efecto es acotado, pero ya se hace sentir. Son siete las estaciones de servicio de la provincia que presentan problemas en el suministro , confirmaron desde AMENA a Sitio Andino. Sin embargo, por ahora se trata de una porción menor si se tiene en cuenta que en Mendoza funcionan unas 192 estaciones.

La historia de Bodegas de Argentina y su influencia en el negocio de la vitivinicultura

YPF lanzó "Black", su nueva estación premium: cómo es el modelo que busca transformar la experiencia de carga

Por ahora, sólo siete estaciones de servicio en Mendoza se ven afectadas por el suministro de gas.

No se trata de una situación nueva . Cada año, con la llegada de las bajas temperaturas, el aumento de la demanda obliga al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales y de servicios esenciales, como hospitales y escuelas. En ese esquema, industrias y estaciones de servicio quedan en un escalón inferior dentro del orden de prioridades.

La situación suele impactar especialmente en quienes utilizan GNC para movilizarse por su diferencia de precio respecto a la nafta. También puede afectar a trabajadores vinculados al transporte, como taxistas, que dependen de ese combustible para desarrollar su actividad diaria.

¿Pueden sumarse más estaciones sin gas en Mendoza?

Aunque todavía no comenzó formalmente el invierno, las temperaturas ya muestran un marcado descenso y es posible que otras estaciones se vean alcanzadas por restricciones si la demanda continúa creciendo, tal como demuestran los antecedentes al tema.

Aumento de naftas, combustibles, estaciones de servicio, gnc, gas, .jpg ENARGAS define las prioridades de suministro de gas. Foto: Yemel Fil

De todos modos, la definición no depende de las estaciones de servicio ni de los expendedores locales. La decisión es tomada por el organismo regulador a nivel nacional, que evalúa la disponibilidad de gas y determina cómo se distribuye el suministro según el esquema de prioridades vigente.

Por eso, cualquier ampliación de las restricciones se conocerá a medida que avance la temporada invernal, evolucionen las condiciones climáticas y se adopten nuevas definiciones sobre el abastecimiento de gas en el país.