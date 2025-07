El corte de gas encendió la alarma entre taxistas: "Mucha gente hoy no salió a trabajar"

Un taxista empujando el auto para no gastar gas.

La ola de frío polar dejó en una situación crítica al sistema energético de todo el país, en particular el suministro de gas . Por ello y como resultado de las bajas temperaturas, la secretaría de Energía y las concesionarias de todo el país dispusieron ayer un corte de 24 horas de GNC con el propósito de priorizar el suministro en las casas, hospitales y escuelas . Sin embargo, se trató de una medida que afectó a los trabajadores del transporte, siendo los taxistas uno de ellos: ¿qué pasó con este sector en la provincia de Mendoza ?

Diego Vázquez , presidente de la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX) , subrayó en diálogo con SITIO ANDINO la falta de coordinación para generar estrategias que no afecten la economía de los trabajadores: “Nos ha hecho perder mucho tiempo, nos ha perjudicado enormemente esta medida tomada ligera , que nos ha generado un trastorno en nuestra actividad porque no hemos podido prever u organizarnos para esta situación”.

El taxi, un trabajo que se sustenta día tras día

Vázquez destacó que el taxi es una actividad económica que deja resultados día tras día por lo que “un día no trabajado es un día que no tenés ingresos”. “El taxi es un trabajo familiar, una familia tiene un taxi –y quizás un empleado– y el día no trabajado pierden todos. Es una actividad muy castigada en los últimos tiempos y cuando toman este tipo de medidas más todavía”, agregó.