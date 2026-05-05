5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este martes 5 de mayo de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.425 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.375.

Lee además
Dólar, Depósitos Cripto y Acciones: cómo elegir sin ilusiones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de mayo de 2026
El dólar se desperto esta semana de su largo letargo. Primeras señales de alerta

El equilibrio en riesgo: dólar, deuda y recesión en tensión

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 5 de mayo de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.385;
  • Para la venta a $1.405.
Dólar-4-de-mayo.jpg

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 5 de mayo de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.441,55 para la compra;
  • A $1.443,16 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.491,85 para la compra;
  • A $1.505,37 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.787,50 para la compra;
  • A $1.852,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 5 de mayo de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.590 para la compra;
  • En $1.690 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $650 para la compra;
  • A $1.537,70 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Venta de activos contrarreloj: la jugada del Gobierno para conseguir dólares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 3 de mayo de 2026

El turismo en Argentina no despega: las razones detrás del fracaso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 2 de mayo de 2026

Qué pasó con las acciones argentinas en Wall Street en un día sin mercado local

Por qué el BCRA volvió a comprar dólares con superávit comercial en alza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 1 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 30 de abril de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El fin del PEVI deja a la Coviar en debilidad y se abre el camino judicial

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

Las Más Leídas

Educación Superior: apuestan a la enseñanza híbrida para rescatar institutos en crisis.

El plan de la DGE para salvar institutos Superiores en crisis

Parte de la droga incautada en uno de los allanamientos en Las Heras. 

Allanamientos masivos en un barrio de Las Heras: los detalles

Los arboles de General Alvear poblados de chinche del arce. video

La extraña chinche roja y negra que invade General Alvear: qué dijeron desde el INTA

Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

Pablo De Muner cuando dirigía a la Lepra mendocina en la temporada 2017/18.

Un ex DT de la Lepra es el nuevo entrenador del Tomba