1 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Banco Central de la República Argentina

Más exportaciones, menos importaciones: por qué el BCRA vuelve a comprar dólares

Con más dólares en el mercado, el Banco Central retoma compras y acumula reservas, en un contexto externo favorable pero con señales mixtas en la actividad.

Más exportaciones, menos importaciones: por qué el BCRA vuelve a comprar dólares

Más exportaciones, menos importaciones: por qué el BCRA vuelve a comprar dólares

 Por Paula Pia Ariet

Con exportaciones en niveles elevados y un superávit comercial que se consolida, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario. El contexto, a diferencia de otros momentos recientes, le permite recomponer reservas tras años marcados por la escasez de divisas.

Los últimos datos del INDEC reflejan un cambio claro en la dinámica del sector externo. En marzo de 2026, las exportaciones alcanzaron los USD 8.645 millones, con un crecimiento interanual del 30,1%. Más allá del número, lo relevante es la composición: el impulso provino principalmente de las cantidades exportadas (25,3%), y no de los precios.

Lee además
Paro bancario nacional: cómo operan los bancos en Mendoza este lunes 27 de abril

En medio del paro, así funcionarán los bancos hoy en Mendoza
Crédito y morosidad en Argentina: sube al 6,7% y alcanza máximos en febrero de 2026.

La morosidad golpea a las familias y el crédito se deteriora
banco central de la republica argentina.jpg
Más exportaciones y menos importaciones elevan la oferta de divisas.

Más exportaciones y menos importaciones elevan la oferta de divisas.

Del lado de las importaciones, el movimiento fue mucho más moderado. Subieron apenas 1,7% interanual y exclusivamente por efecto de precios, mientras que las cantidades se redujeron. El resultado fue un superávit comercial de USD 2.523 millones, que extiende la racha de saldos positivos.

Más oferta de dólares y un BCRA comprador

Este desequilibrio a favor del sector externo se traduce en un mayor ingreso de divisas al mercado. En ese escenario, el Banco Central interviene como comprador: absorbe los dólares disponibles, fortalece reservas y, al mismo tiempo, evita una apreciación excesiva del tipo de cambio.

La lógica es sencilla: cuando la oferta de dólares supera a la demanda, la autoridad monetaria aprovecha para acumular reservas y recuperar margen de maniobra. En una economía históricamente limitada por la falta de divisas, este proceso no es menor.

A su vez, estas compras se vinculan con los compromisos asumidos con el FMI, que incluyen metas de acumulación de reservas. En ese marco, el buen desempeño del comercio exterior facilita -al menos en el corto plazo- el cumplimiento de esos objetivos.

El otro lado del superávit

Sin embargo, el resultado positivo tiene matices. El superávit no solo responde al dinamismo exportador, sino también a la caída de las importaciones.

Durante el primer trimestre de 2026, las cantidades importadas retrocedieron 10,6%, mientras que las exportadas crecieron 12,8%. En términos de valor, esto se tradujo en un aumento de 16,9% en las ventas externas y una caída de 7,3% en las compras.

En otras palabras, el saldo favorable no solo se explica por lo que el país vende más, sino también por lo que deja de comprar. Esto puede leerse como una mejora del frente externo, pero también como un reflejo de una economía con menor nivel de actividad, que demanda menos insumos y bienes del exterior.

Sin viento de cola en los precios

Otro punto relevante es que la mejora no responde a un contexto internacional especialmente favorable. Los términos del intercambio se mantuvieron prácticamente estables: los precios de exportación subieron 3,6% y los de importación, 3,7%.

image
La caída de importaciones también explica el saldo positivo.

La caída de importaciones también explica el saldo positivo.

Esto refuerza la idea de que el motor del superávit es real -las cantidades- y no un shock externo de precios.

Un equilibrio que plantea dudas

La acumulación de reservas aparece, así, como una consecuencia directa del superávit comercial. Pero su sostenibilidad abre interrogantes. ¿Se trata de una mejora estructural del sector externo o de un resultado transitorio vinculado a la debilidad de la actividad?

Por ahora, los dólares ingresan y el Banco Central compra. La incógnita es si este proceso refleja un cambio más profundo o simplemente un equilibrio frágil. En Argentina, esa diferencia suele marcar cuánto dura el alivio.

Temas
Seguí leyendo

Paro en el Banco Central: ¿cómo funcionarán los bancos en Mendoza el lunes 27?

¿Cuándo cobro ANSES en mayo 2026? Consultá el calendario actualizado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 1 de mayo de 2026

Turismo: impulsan extender el Fondo Nacional hasta 2035 y alertan por subejecución

José Bartolucci, el empresario que llevó el vino a granel argentino por el mundo

Nueva inversión bajo el RIGI promete más gas y menos importaciones para el invierno de 2027

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 30 de abril de 2026

Llenar el tanque, cada vez más caro: suben los impuestos a los combustibles

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para mayo 2026

¿Cuándo cobro ANSES en mayo 2026? Consultá el calendario actualizado

Las Más Leídas

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

Cayó de un acoplado y fue aplastado: el dramático accidente que conmociona a Tupungato

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

Una querida reina de la Vendimia anunció que será mamá otra vez.

Una querida reina de la Vendimia anunció que será mamá otra vez

La Municipalidad de Mendoza reconoció a referentes de la danza.

Del folclore al tango: quiénes fueron los artistas distinguidos por Ciudad

Marcelo DAgostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género. 

Caso Marcelo D'Agostino: declaró una jueza, ex pareja del acusado