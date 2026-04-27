Paro bancario nacional: cómo operan los bancos en Mendoza este lunes 27 de abril

La jornada de este lunes 27 de abril comenzó con un paro bancario convocado por La Bancaria a nivel nacional, una medida que busca impactar en el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, en Mendoza los bancos operarán con normalidad y la atención al público no se verá interrumpida, aunque podrían registrarse demoras o limitaciones en operaciones con efectivo.

La medida de fuerza es por 24 horas y responde a un conflicto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , tras el anuncio de cierre de tesoros regionales y despidos en el organismo.

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El impacto más concreto de la jornada estará en el manejo de billetes físicos. El paro alcanza a 21 tesoros regionales, lo que implica que no habrá provisión ni traslado de dinero hacia las entidades durante el día . “No va a haber abastecimiento de numerario por parte del Banco Central”, señalaron desde el gremio.

En Mendoza, la conducción de La Bancaria, encabezada por Sergio Giménez, adhiere a la medida con una concentración en la sede del BCRA sobre calle Gutiérrez. Aun así, aclararon que se trata de una medida de visibilización, por lo que las sucursales abrirán y operarán con normalidad.

El conflicto de fondo: el rol de los tesoros regionales

El trasfondo del reclamo está en el funcionamiento de los tesoros regionales, estructuras que garantizan el abastecimiento de dinero en efectivo en el sistema. Estos centros abastecen a los bancos de billetes y monedas para su operatoria diaria.

cajero automatico, sueldo, jubilacion, cobro, retiro, dinero, billetes, banco.jpg Los cajeros podrían quedar sin dinero, pero la atención al público será normal en Mendoza. Foto: NA

Según explican desde el gremio, en los últimos años ese esquema fue parcialmente reemplazado por un sistema de compensación entre entidades. Es decir, bancos con excedente de efectivo asisten a aquellos con faltantes. Pero en contextos de incertidumbre, ese circuito puede fallar si las entidades deciden resguardar liquidez.

“Si ese mecanismo se corta, alguien tiene que garantizar el efectivo. Ese rol lo cumple el Banco Central”, advirtió Giménez en diálogo con Sitio Andino.

Desde La Bancaria alertan que el cierre de tesoros regionales podría generar problemas operativos a futuro, especialmente en escenarios de tensión financiera e incertidumbre económica.