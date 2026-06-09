Paro nacional de PAMI: qué pasa en Mendoza con la atención a los jubilados.

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI comenzaron un paro nacional de 72 horas por reclamos salariales. Aunque en la provincia de Mendoza la Asociación de Profesionales de la Salud, APPAMIA, no adhiere a la medida para priorizar la negociación, la atención a los jubilados se verá afectada ya que varios profesionales locales decidieron sumarse de forma particular y suspender las consultas.

“En Mendoza, el gremio no propicia el paro, prefiere seguir negociando” , explicaron fuentes del sector a Sitio Andino y aclararon que la medida se extiende hasta este miércoles, inclusive.

PAMI: varios médicos de cabecera de Mendoza decidieron adherir al paro de manera particular.

El principal desencadenante del paro es el fuerte desfasaje en los honorarios que perciben los médicos y odontólogos por cada consulta . Los profesionales sostienen que los valores actuales dificultan el sostenimiento de los servicios bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”.

Hasta el momento, las negociaciones salariales se encuentran estancadas. Según la información a la que accedió este medio, la última propuesta oficial consistió en elevar el pago per cápita de $2.100 a $2.400. Este incremento de apenas 300 pesos fue rechazado de forma unánime por los prestadores por considerarlo completamente insuficiente.

medicos pami Médicos de PAMI reclaman mejores condiciones salariales.

Los principales pedidos de los prestadores:

Actualización de los aranceles profesionales de manera urgente.

Mejores condiciones de trabajo para todos los prestadores del país.

Garantías para mantener un servicio adecuado y de calidad a los jubilados y pensionados.

Mientras se desarrollan las 72 horas de protesta, los profesionales que se plegaron a la medida aguardan una propuesta superadora por parte de las autoridades de PAMI que permita destrabar el conflicto. Se recomienda a los afiliados mendocinos consultar previamente con sus médicos de cabecera u odontólogos para verificar el estado de sus turnos antes de asistir a los consultorios.