9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
PAMI

Paro nacional de PAMI: qué pasa en Mendoza con la atención a los jubilados

Médicos de cabecera y odontólogos nucleados en PAMI comenzaron una medida de fuerza por 72 horas en todo el país en reclamo de mejoras arancelarias.

Paro nacional de PAMI: qué pasa en Mendoza con la atención a los jubilados.

Paro nacional de PAMI: qué pasa en Mendoza con la atención a los jubilados.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI comenzaron un paro nacional de 72 horas por reclamos salariales. Aunque en la provincia de Mendoza la Asociación de Profesionales de la Salud, APPAMIA, no adhiere a la medida para priorizar la negociación, la atención a los jubilados se verá afectada ya que varios profesionales locales decidieron sumarse de forma particular y suspender las consultas.

“En Mendoza, el gremio no propicia el paro, prefiere seguir negociando”, explicaron fuentes del sector a Sitio Andino y aclararon que la medida se extiende hasta este miércoles, inclusive.

medico pami recetas
PAMI: varios médicos de cabecera de Mendoza decidieron adherir al paro de manera particular.

PAMI: varios médicos de cabecera de Mendoza decidieron adherir al paro de manera particular.

Hasta el momento, las negociaciones salariales se encuentran estancadas. Según la información a la que accedió este medio, la última propuesta oficial consistió en elevar el pago per cápita de $2.100 a $2.400. Este incremento de apenas 300 pesos fue rechazado de forma unánime por los prestadores por considerarlo completamente insuficiente.

medicos pami
Médicos de PAMI reclaman mejores condiciones salariales.

Médicos de PAMI reclaman mejores condiciones salariales.

Los principales pedidos de los prestadores:

  • Actualización de los aranceles profesionales de manera urgente.

  • Mejores condiciones de trabajo para todos los prestadores del país.

  • Garantías para mantener un servicio adecuado y de calidad a los jubilados y pensionados.

Mientras se desarrollan las 72 horas de protesta, los profesionales que se plegaron a la medida aguardan una propuesta superadora por parte de las autoridades de PAMI que permita destrabar el conflicto. Se recomienda a los afiliados mendocinos consultar previamente con sus médicos de cabecera u odontólogos para verificar el estado de sus turnos antes de asistir a los consultorios.

Temas
Seguí leyendo

Alumnos de Malargüe representan a Mendoza en el concurso Fruteá Tu Escuela

Gripe: Mendoza lidera la vacunación a nivel nacional

La gran cumbre de salud que impacta en San Rafael

VPH en Mendoza: de 15.000 testeos realizados, el 20% dio positivo

Pantallas, sedentarismo y crisis económica, entre las causas detrás de la obesidad infantil

Trastornos alimentarios: qué recomiendan los nutricionistas y qué hay que evitar

Prevención y diagnóstico temprano los ejes de la campaña por el Día Mundial Sin Tabaco

Intensifican en Malargüe el refuerzo de la vacunación escolar

Lee además
San Rafael: balance positivo tras el imponente congreso médico que hizo historia en el sur provincial.

San Rafael: balance positivo para un congreso médico histórico
Venta y consumo de carne de cerdo (Foto gentileza). video

Triquinosis y faena clandestina: los peligros ocultos detrás de una costumbre arraigada en Mendoza

Las Más Leídas

Los objetos que llevaba el empresario al momento de la captura. 

Detienen en Alta Montaña a empresario argentino

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Cierra el Paso a Chile este lunes: los motivos de la decisión

La secuencia evidencia la magnitud del siniestro.

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Gusanos en viandas escolares: Se toman pruebas que serán analizadas bromatológicamente, precisan desde la DGE.

Qué dijo la DGE tras la denuncia por gusanos en la comida de alumnos de Alvear

Padres exigen respuestas tras encontrar gusanos en alimentos de una escuela de General Alvear.

Indignación en una escuela de General Alvear: denuncian gusanos en la comida de los alumnos