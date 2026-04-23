Paro en el Banco Central: cómo será la atención bancaria en Mendoza el lunes 27 de abril

Los trabajadores bancarios atraviesan un nuevo frente de conflicto a nivel nacional, esta vez vinculado a una decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que generó preocupación en el sector. Se trata del anuncio de cierre de tesoros regionales , una medida que motivó la convocatoria a protestas por parte de La Bancaria para este lunes 27 de abril.

En Mendoza , el gremio que conduce Sergio Giménez adherirá a la jornada de visibilización con una concentración en la sede local del Banco Central, ubicada sobre calle Gutiérrez. Sin embargo, la medida no afectará la atención al público: los bancos funcionarán con normalidad en toda la provincia.

Los tesoros regionales del Banco Central cumplen una función clave en el sistema financiero: abastecen de efectivo -billetes y monedas- a las entidades bancarias para garantizar su operatoria diaria.

Según explicó Giménez en diálogo con Sitio Andino, en los últimos años ese mecanismo fue parcialmente reemplazado por un sistema de compensación entre bancos . “Hoy el efectivo circula entre entidades según sus necesidades, bajo coordinación del Banco Central”, resumió. Es decir, los bancos con excedentes pueden asistir a aquellos que necesitan liquidez para afrontar pagos.

Sin embargo, el dirigente advirtió que ese esquema no siempre es suficiente. En contextos de incertidumbre o tensiones financieras, las entidades tienden a resguardar su liquidez, lo que puede interrumpir ese circuito. En esos casos, el Banco Central debería intervenir directamente.

Para Giménez, el cierre de los tesoros regionales parte de la hipótesis de que esas situaciones no van a tener lugar. No obstante, “si ese mecanismo falla, alguien tiene que garantizar el efectivo. Ese rol lo cumple el Banco Central”, señaló. Y planteó un ejemplo concreto: si se cerrara el tesoro de San Juan, Mendoza debería absorber esa demanda, sin contar necesariamente con la infraestructura adecuada.

Desde el gremio interpretan la medida como parte de una política de ajuste que podría generar problemas operativos a futuro.

Supervielle, retiros voluntarios y el debate por el uso de la IA

En paralelo, el sistema financiero atraviesa un proceso de transformación que mantiene vivo el debate sobre el futuro del empleo. La expansión de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial convive con un contexto económico complejo, marcado por alta mora, tasas elevadas y menor demanda de crédito.

trabajador trabajadora bancario banco Supervielle puso en marcha un plan de retiros voluntarios.

En ese escenario marcado por el avance de la IA y de ajustes, el Banco Supervielle puso en marcha un plan de retiros voluntarios. Giménez sostuvo que no hay una interpretación lineal de la situación, aunque hizo hincapié en el escenario económico. “Hoy los bancos ganan mucho menos que hace un año, y eso impacta en su estructura”, explicó.

El dirigente también aclaró que no se registran despidos compulsivos, sino esquemas de retiros voluntarios, principalmente orientados a trabajadores próximos a jubilarse. En algunos casos, estos programas incluyen incentivos económicos significativos.

Desde La Bancaria sostienen que la tecnología debe incorporarse como una herramienta para mejorar la atención al cliente y no como un mecanismo de reducción de personal:

La tecnología debe servir para mejorar la atención al cliente, no para ajustar personal. La tecnología debe servir para mejorar la atención al cliente, no para ajustar personal.