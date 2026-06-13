13 de junio de 2026
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Tiempo

Ingresa un frente frío: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de junio en Mendoza

Se espera un sábado mayormente nublado y frío, con viento sur moderado y algunas lloviznas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana largo.

Jornada fría este sábado en Mendoza.

Jornada fría este sábado en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este sábado 13 de junio una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera, debido al ingreso de un frente frío.

Durante la mañana se registrarán neblinas y bancos de niebla en distintos sectores, lo que podría afectar la visibilidad. Con el correr de las horas, la nubosidad aumentará y se mantendrá compacta durante gran parte del día, generando condiciones inestables.

Ingresa un frente frío este sábado en Mendoza: viento sur y lloviznas

El ingreso del sistema frontal traerá consigo viento del sector sur de intensidad moderada, que comenzará a sentirse desde las 7 en la Zona Sur y cerca de las 9 en el Norte provincial, extendiéndose hasta aproximadamente las 21.

Las ráfagas tendrán mayor incidencia en la Zona Este, donde podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 40 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lloviznas aisladas y lluvias débiles, especialmente en Malargüe y sectores del sur provincial, mientras que en el resto del territorio se mantendrán condiciones mayormente nubladas con posibles neblinas.

En alta montaña, continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con nevadas en toda la cordillera. Las precipitaciones tenderán a disminuir hacia la medianoche, aunque el cielo se mantendrá entre nublado y seminublado hacia el domingo.

Las temperaturas serán bajas tanto en el llano como en zonas cordilleranas. La máxima rondará entre los 9°C y 10°C, mientras que las mínimas serán de 1°C a 2°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 4°C a 5°C en el resto de la provincia. En alta montaña, los valores descenderán hasta los -8°C a -6°C.

El pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • Domingo 14 de junio: jornada parcialmente nublada, con vientos leves del norte y ambiente frío. No se esperan precipitaciones. Máxima: 12°C a 13°C | Mínima: -2°C a 2°C.
  • Lunes 15 de junio: poca nubosidad, con viento sur y leve ascenso térmico. Máxima: 13°C | Mínima: 6°C.
  • Martes 16 de junio: poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y predominio del viento sur. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.

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