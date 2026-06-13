13 de junio de 2026
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IMPSA

IMPSA liderará nuevamente obras claves para fortalecer el deteriorado sistema eléctrico de Venezuela

La empresa IMPSA firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela para rehabilitar instalaciones estratégicas del sistema eléctrico. Los detalles.

IMPSA liderará nuevamente obras claves para fortalecer el deteriorado sistema eléctrico de Venezuela

IMPSA liderará nuevamente obras claves para fortalecer el deteriorado sistema eléctrico de Venezuela

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"IMPSA aportará su experiencia, ingeniería y tecnología para rehabilitar las centrales de Macagua y Tocoma, con una meta inicial de recuperar 672 MW de capacidad de generación en un plazo de 19 meses", detalló la empresa a través de sus redes sociales.

Además, indicó: "Este acuerdo da inicio a un esfuerzo más amplio para fortalecer el sistema eléctrico venezolano mediante un plan integral que podría aportar hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica, 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua, en los próximos cinco años".

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La reanudación de los trabajos se canalizaría como adenda a los contratos ya existentes e inconclusos entre IMPSA y el Estado venezolano, lo que simplifica la negociación al evitar la apertura de nuevos procesos licitatorios. El acuerdo cobra relevancia ante la situación que vive dicho país, dado que el sistema eléctrico se ha deteriorado de manera sostenida durante las últimas dos décadas, hasta el punto de registrar cortes diarios en ciudades de todo el territorio e incluso en sectores de Caracas.

Las repercusiones en la provincia de Mendoza

El primer mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, celebró la noticia y, mediante sus redes sociales, expresó: "IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo. Tras un enorme esfuerzo para su recuperación y recomposición, la histórica empresa mendocina firmó hoy un acuerdo con el gobierno de Venezuela".

"Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo" - Alfredo Cornejo.

A su vez, indicó: "Con más de 115 años de trayectoria, presencia en más de 40 países y más de 180 proyectos hidroeléctricos desarrollados, IMPSA tiene la experiencia y la capacidad para ejecutar obras complejas con tecnología mendocina y una sólida red de proveedores locales".

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La vicegobernadora Hebe Casado también manifestó su alegría ante la noticia de calibre internacional: "Tecnología mendocina, trabajo argentino y capacidad de ejecución vuelven a brillar en la región. Esto es desarrollo, empleo calificado y orgullo nacional".

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