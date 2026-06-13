Qué propuestas preparan los locales gastronómicos de Mendoza para el Mundial 2026

¿Cómo se preparan los locales gastronómicos para el Mundial 2026? La cuenta regresiva para los partidos de Argentina ya comenzó y, de a poco, la expectativa empieza a sentirse también en los comercios vinculados a la gastronomía .

Vale recordar que el sector atraviesa un contexto económico complejo. Si bien continúa siendo uno de los pilares del turismo mendocino , no es ajeno a la caída del consumo y a los desafíos que enfrenta gran parte de la actividad comercial. En ese escenario, encontrar estrategias para atraer clientes y dinamizar las ventas resulta clave.

Y pocas ocasiones generan tanta convocatoria como un Mundial . La comida -al igual que la bebida- funciona como un punto de encuentro que reúne a las personas para compartir la pasión por el fútbol. Por eso, algunos locales gastronómicos de Mendoza ya comenzaron a lanzar promociones y precios especiales vinculadas a la Copa del Mundo .

Ofertas mundialistas en locales gastronómicos de Mendoza

Uno lo de los locales relevados por este medio está ubicado en distintos puntos de la provincia: Arístides, Mendoza Shopping, Palmares y Peatonal. Este comercio ofrece promociones temáticas: una incluye una pizza mediana con panceta, salchicha ahumada, cebolla morada, tomates cherry y olivas, más dos chops de cerveza o dos bebidas sin alcohol y un shot Cabsha por $29.000.

También ofrece una propuesta compuesta por un lomo en focaccia con provoleta, acompañado por dos chops de cerveza o dos bebidas sin alcohol y un shot Cabsha, también por $29.000.

Otro de los locales es uno ubicado en Arístides y se caracteriza por la venta de papas. Bajo el lema "La pasión nos volvió locos", anunciaron que durante todo junio ofrecerá un 2x1 en papas todos los días.

Algunas cantinas también se incorporaron a la propuesta. Una ubica en Gutiérrez entre Patricias Mendocinas y España motoriza ofertas por partido. Por ejemplo, para el inaugural del Mundial -México vs. Sudáfrica- ofreció un menú compuesto por plato principal, bebida y postre por $16.000.

Por último, otro local -también ubicado en Arístides- lanzó una promoción que combina hamburguesa, papas y bebida por $15.000.

image.png Muchas promos incluye pizza, hamburguesas, papas, cerveza y/o bebidas sin alcohol.

Estos son algunos de los locales que ya exhiben en sus redes sociales promociones directamente relacionadas con el Mundial. Sin embargo, la tendencia también se extiende a otros comercios gastronómicos que empiezan a generar contenido sobre el evento, organizar sorteos de camisetas e invitar a los clientes a compartir los partidos en sus establecimientos.

Mansa Pasión: los departamentos también se suman

La iniciativa también encuentra eco en distintos municipios. En Godoy Cruz, diversos establecimientos gastronómicos forman parte de una propuesta con promociones especiales para los encuentros mundialistas.

Entre el 16 y el 27 de junio los comercios adheridos ofrecerán promos de $10.000 durante cada partido que corresponda a la primera fase del certamen.

La oferta incluye una amplia variedad de alternativas, desde hamburguesas y pizzas hasta tacos, lomos, milanesas, pastas y picadas.

Los locales adheridos son:

Taco México – Av. San Martín 1850.

Ristretto – Beltrán 681.

Mosh Burger – Juan V. González 1410.

Ñam – Perito Moreno 2500.

Burger Shoppe – Chacabuco 297.

Estación Palero – San Martín Sur 815.

Cantina Talleres – Belgrano 1547.

Sanguchitos – Carril Cervantes 1370.

Jovita Cocina & Barra – Paraguay 1335.

El Buen Raviol – Belgrano 167.

hamburguesas, cerveza, comida, salir a comerm gastronomía.jpg Locales de Godoy Cruz proponen promos que parten desde los $10.000. Foto: Freepix

Cada establecimiento ofrecerá promociones especialmente diseñadas para la ocasión, con opciones pensadas para disfrutar durante los encuentros deportivos.

Guaymallén también se suma a la propuesta

La misma dinámica se replica en otros departamentos de la provincia. Guaymallén, por ejemplo, se incorporó a la campaña turística provincial "Mendoza, Mansa Pasión", impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto a los municipios.

En el Complejo Comercial NovaMarket, el Centro Comercial Paseo Dorrego y Mendoza Shopping se transmitirán los partidos de la Selección Argentina. Además, distintos establecimientos gastronómicos del departamento también forman parte de la iniciativa con promociones y propuestas especiales para acompañar cada encuentro.