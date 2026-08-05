5 de agosto de 2026
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Boom de compras en el exterior: ya equivalen al 40% de las ventas de ropa, tecnología y más

Ropa, tecnología y muebles son algunos de los rubros donde avanza el consumo importado. Cómo reacciona el comercio argentino.

Boom de compras en el exterior: ya equivalen al 40% de las ventas de ropa, tecnología y más

Boom de compras en el exterior: ya equivalen al 40% de las ventas de ropa, tecnología y más

Por Sitio Andino Economía

Las importaciones vía courier atraviesan un momento de expansión sin precedentes en Argentina. Este canal ya equivale a cerca del 40% de las ventas de rubros como indumentaria, artículos deportivos, electrónica, amoblamientos, decoración y juguetes en más de 70 centros comerciales relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así lo revela el informe "En Foco Consumo puerta a puerta", elaborado por la consultora Analytica, que además destaca que esta relación era inferior al 10% en 2024 y que en junio de 2026 las compras mediante courier alcanzaron un récord de USD 125 millones.

En términos concretos, el volumen importado cada mes mediante este sistema ya equivale a cuatro de cada diez pesos vendidos en esos rubros dentro de los centros comerciales monitoreados por el Indec. En el primer semestre del año, las compras acumularon USD 643 millones.

Primer semestre de 2026 las importaciones de bienes de consumo a través del sistema puerta a puerta crecieron 104,2%.

Primer semestre de 2026 las importaciones de bienes de consumo a través del sistema puerta a puerta crecieron 104,2%.

Las compras puerta a puerta crecieron más de 100% en un año

El informe de Analytica señala que durante el primer semestre de 2026 las importaciones de bienes de consumo a través del sistema puerta a puerta crecieron 104,2% respecto del mismo período del año anterior.

Solo en junio, el incremento interanual fue del 73,8%, superando incluso el anterior máximo registrado en abril, cuando las compras habían alcanzado USD 118 millones.

A pesar de ese fuerte crecimiento, el peso de este canal todavía es reducido dentro del total de las importaciones. Durante junio representó el 1,8% del total importado por el país y el 13,5% de las importaciones de bienes de consumo.

Los analistas atribuyen esta aceleración a una combinación de factores, entre ellos la estabilidad cambiaria, la recuperación del salario medido en dólares y la flexibilización del comercio exterior. Entre noviembre y mayo, el salario privado registrado aumentó 21,4% en dólares, aunque en términos reales acumuló una caída del 3,6% desde septiembre.

Los cambios que impulsaron el crecimiento del courier

El estudio también destaca que el Gobierno profundizó recientemente la simplificación del régimen de compras puerta a puerta.

Entre las principales modificaciones se encuentra la equiparación de las condiciones operativas entre Correo Argentino y los couriers privados. Además, se elevó la franquicia libre de tributos de USD 50 a USD 400 por envío, con un máximo de cinco operaciones al año, manteniéndose el límite de USD 3.000 para compras que abonan aranceles.

Según Analytica, estas medidas consolidaron una tendencia que ya había comenzado con la flexibilización implementada en noviembre de 2024. Como resultado, las importaciones vía courier registraron un crecimiento del 641,5% respecto de junio de ese año.

Las ventas en shoppings cayeron 4,8%.

Las ventas en shoppings cayeron 4,8%.

El impacto sobre las ventas del comercio

Donde el fenómeno adquiere mayor relevancia es en su efecto sobre el comercio minorista. El informe sostiene que las compras puerta a puerta absorben parte de una demanda que ya se encontraba debilitada por el estancamiento de los ingresos reales y el menor acceso al crédito para consumo.

En ese contexto, las ventas de los rubros más expuestos muestran un retroceso. Entre enero y mayo de 2026, las ventas en shoppings cayeron 4,8% frente al mismo período de 2025 y 12,3% respecto de 2023. En supermercados, la baja fue del 5,2% y del 23,5%, respectivamente.

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