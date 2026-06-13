13 de junio de 2026
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Farmacia

Beneficio en farmacias con Banco Nación: la promoción que incluye a jubilados y otros clientes

El Banco Nación lanzó una promoción en farmacias que ya comenzó a ser aprovechada por muchos jubilados y clientes en todo el país. Mirá los detalles.

Beneficio en farmacias con Banco Nación: la promoción que incluye a jubilados y otros clientes

Beneficio en farmacias con Banco Nación: la promoción que incluye a jubilados y otros clientes

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en farmacias que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL FARMACIAS
Beneficio del Banco Nación en farmacias: cómo pueden aprovecharlo jubilados y clientes

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Banco Nación: así es la promoción en farmacias

El Banco Nación ofrece una promoción en farmacias adheridas que permite realizar compras en 3 cuotas sin interés. El beneficio está disponible para todos los clientes que cumplan los requisitos, incluidos jubilados y adultos mayores, y puede utilizarse en cadenas como Farmacia Del Puente, Farmacity y Farmacia Del Águila S.A., entre otras.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días lunes. La iniciativa busca facilitar el acceso a medicamentos y productos de farmacia.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

Además de este beneficio en farmacias, el Banco Nación ofrece otras promociones vigentes en diferentes rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a compras para construcción y hogar. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

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