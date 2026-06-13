Beneficio en farmacias con Banco Nación: la promoción que incluye a jubilados y otros clientes

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en farmacias que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar .

El Banco Nación ofrece una promoción en farmacias adheridas que permite realizar compras en 3 cuotas sin interés . El beneficio está disponible para todos los clientes que cumplan los requisitos, incluidos jubilados y adultos mayores, y puede utilizarse en cadenas como Farmacia Del Puente, Farmacity y Farmacia Del Águila S.A., entre otras.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días lunes . La iniciativa busca facilitar el acceso a medicamentos y productos de farmacia.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

Además de este beneficio en farmacias, el Banco Nación ofrece otras promociones vigentes en diferentes rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a compras para construcción y hogar. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.