Vino argentino: el granel lideró las exportaciones y el Malbec mantuvo su protagonismo

Las exportaciones argentinas de vino cerraron el segundo trimestre de 2026 con un balance de 103,3 millones de litros despachados al exterior, por un valor FOB de 322,9 millones de dólares . El alza interanual, del 13,9% en volumen y del 2,6% en facturación , según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG ) , tuvo un responsable casi excluyente: el vino a granel , que trepó 53% en volumen y se consolidó como el segmento de mayor dinamismo dentro de la industria.

El granel despachó 32,3 millones de litros entre abril y junio, 11,2 millones más que en igual período de 2025, y generó 25,3 millones de dólares , una suba del 20,4% . Ya representa el 31,2% de los litros totales exportados por el país y el 7,8% de las divisas generadas por la vitivinicultura nacional, una proporción que crece trimestre a trimestre y que empieza a modificar la fisonomía tradicional del negocio exportador.

Los precios , sin embargo, contaron una historia distinta a la de los volúmenes. El litro FOB promedio del granel se ubicó en 0,78 dólares , resultado de una brecha cada vez más marcada entre categorías: los varietales promediaron 0,95 dólares , un 9% menos que un año atrás, y los genéricos apenas 0,34 dólares , con una caída del 24,2% . La explicación aparece enseguida: cuanto más creció el volumen genérico, más bajó el precio medio de conjunto, un fenómeno lógico dado el salto que protagonizó esa franja del mercado.

Los varietales siguen siendo la columna vertebral del negocio: concentraron el 72% del volumen a granel , 23,3 millones de litros , y el 87,8% de las divisas , 22,2 millones de dólares , con subas del 21% y el 10,1% , respectivamente. Dentro de ese universo, el Malbec no dejó lugar a discusión : exportó 20,1 millones de litros , un 21,2% más que en 2025, y representó el 86,2% del volumen varietal y el 62,2% de todo el granel despachado. Ninguna otra cepa se le acerca.

Detrás del Malbec, la lista de varietales se completa con el Syrah, el 3,4% del total, el Chenin, el 2,4%, con un alza de 553 mil litros, el Pinot Gris, el 2,1%, y el Cabernet Sauvignon, otro 2,1%. La Bonarda, en cambio, protagonizó la peor performance del período: perdió 120 mil litros, una caída del 83,3% que la dejó al margen de la recuperación general.

La revancha de los genéricos

Si el Malbec explica la solidez del negocio, los vinos sin mención varietal explican la sorpresa. El segmento genérico saltó 383% en volumen, de 1,9 a 9,0 millones de litros, y su facturación se disparó 266%, hasta los 3,1 millones de dólares. Los blancos fueron los grandes protagonistas de ese repunte: sumaron 6,9 millones de litros, el 76,9% del total genérico, con un incremento del 464% y un ingreso de 1,95 millones de dólares. Los tintos, más modestos, alcanzaron 1,4 millones de litros, el 15,3% del segmento, con una suba del 258,9%, mientras los rosados se quedaron con el 7,8% restante.

Mendoza, con el 98% del mapa

Cuyo concentró el 99,9% de las exportaciones a granel y, dentro de la región, Mendoza fue, una vez más, el motor casi excluyente. La provincia explicó el 97,9% del volumen nacional, con 31,6 millones de litros y un crecimiento del 55,4%, sostenido por 20,0 millones de litros de Malbec y 9,0 millones de litros de vinos genéricos.

La Rioja aportó el 1,4%, con 456 mil litros y una suba del 5,6%, de la mano del Torrontés Riojano, que explicó el 84,2% de ese volumen. San Juan, en cambio, retrocedió: sus 168 mil litros representaron apenas el 0,5% del total, con una caída del Malbec del 60%. La provincia, no obstante, dejó una curiosidad para destacar: volvió a exportar Cabernet Franc a granel después de diez años, aunque fueron apenas 24 mil litros. Salta cerró el cuadro con el 0,1% del volumen, íntegramente varietal.

El vino a granel con fuerte protagonismo en las exportaciones del primer semestre

Reino Unido, sin rival a la vista

En el plano internacional, la Argentina sumó seis destinos nuevos y llegó a 27 países, con la incorporación o reactivación de mercados como Portugal, Rumania y República Checa. Pero el liderazgo de Reino Unido sigue siendo incontestable: compró 16,9 millones de litros, más de la mitad del total exportado, por 17,6 millones de dólares, con subas del 18,9% en volumen y del 12,1% en divisas.

Alemania fue la revelación del trimestre: sus compras treparon 163,6%, hasta los 4,2 millones de litros, 2,2 millones de varietales y 2,0 millones de genéricos, por 1,5 millones de dólares. Estados Unidos se ubicó tercero, con 1,8 millones de litros y 1,2 millones de dólares, mientras que España protagonizó el salto más llamativo del período: un crecimiento del 1.316%, hasta 1,7 millones de litros. Portugal, por su parte, ya compra vino argentino casi exclusivamente en su versión genérica: un millón de litros en el trimestre.

Un nuevo equilibrio para el negocio

Malbec como por la irrupción, todavía incipiente pero contundente, de los vinos genéricos. Con Mendoza como base productiva y Reino Unido como principal comprador, el negocio del vino sin fraccionar parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre volumen y valor, aunque los precios más bajos del segmento genérico plantean, hacia adelante, un desafío que la industria deberá seguir de cerca.