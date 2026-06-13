Park Hyatt Mendoza cumple 25 años y celebra su legado en el turismo de lujo

Cuando el Park Hyatt Mendoza abrió sus puertas el 14 de junio de 2001 , la Provincia de Mendoza todavía estaba lejos de consolidarse como uno de los grandes destinos internacionales del enoturismo . El fenómeno recién comenzaba a delinearse y el turismo de lujo era aún una apuesta incipiente para la provincia. En ese escenario, la llegada de la cadena Hyatt no solo acompañó esa transformación, en buena medida, la anticipó.

A veinticinco años de aquella inauguración, el hotel celebra su aniversario convertido en uno de los emblemas de la hospitalidad mendocina y bajo un dato simbólico para su historia institucional: Miguel Urmeneta se transformó en el primer mendocino en ocupar la gerencia general del establecimiento.

“Para la compañía, sin duda, fue precursora en el turismo internacional y en el turismo de lujo , llegando a Mendoza en un momento donde todavía estaba empezando a desarrollarse”, señala Urmeneta en diálogo con Sitio Andino.

El ejecutivo resume el recorrido del hotel con una definición que, entiende, sintetiza su impacto en la provincia: “Son 25 años siendo pioneros y siendo escuela de lo que ha sido el crecimiento del turismo en Mendoza ”.

Un hotel que acompañó la transformación de Mendoza

La evolución del Park Hyatt Mendoza quedó íntimamente ligada al cambio de perfil turístico de la provincia. Cuando el proyecto fue concebido, el objetivo principal estaba orientado al segmento corporativo y al turismo de convenciones. Sin embargo, el crecimiento del enoturismo modificó por completo esa lógica.

“Cambió radicalmente. Hoy el 80% de nuestros huéspedes vienen a disfrutar Mendoza y ya no es turismo corporativo”, explica Urmeneta.

Ese cambio de demanda obligó al establecimiento a reformular su propuesta de servicios. La gastronomía, las experiencias vinculadas al vino y la articulación con los circuitos turísticos comenzaron a ocupar un rol central dentro de la estrategia comercial del hotel.

“En base a eso migramos, fuimos cambiando nuestras ofertas, mejorando opciones de gastronomía y dando la posibilidad de recibir a los huéspedes también cuando vuelven de las bodegas o de la montaña”, agrega.

La singularidad del hotel dentro de la estructura regional de Hyatt sigue siendo otro de sus rasgos distintivos. Actualmente, continúa siendo el único establecimiento de la cadena ubicado en el interior del país. Además, dentro de la línea Park Hyatt, enfocada en el segmento de lujo, solo existen dos hoteles en Sudamérica: Buenos Aires y Mendoza.

image Miguel Urmeneta, el primer gerente general mendocino del Park Hyatt Mendoza

Del antiguo Hotel Plaza al símbolo de la hotelería mendocina

El hotel ocupa el histórico predio donde funcionó el antiguo Hotel Plaza, un edificio emblemático para la vida social mendocina durante gran parte del siglo XX. El Plaza operó entre 1926 y 1998, hasta el cierre definitivo del establecimiento. Posteriormente, el inmueble fue licitado por el Estado y adjudicado a la familia Liberman junto con la cadena Hyatt.

Esa herencia histórica continúa formando parte de la identidad del hotel. “El mendocino también es muy importante para nosotros, así como el huésped, porque sabemos que somos un ícono dentro de la cultura local”, sostiene Urmeneta.

Con ese objetivo, el establecimiento buscó en los últimos años reforzar su vínculo con la comunidad mendocina a través de propuestas gastronómicas, eventos, menús ejecutivos y beneficios vinculados al programa World of Hyatt, la membresía gratuita de la cadena.

La intención, explica el gerente, es recuperar también aquel rol tradicional del viejo Plaza como punto de encuentro de la sociedad mendocina.

image La gastronomía del Hyatt entre las destacadas de Mendoza

El valor diferencial: el capital humano mendocino

Para Urmeneta, uno de los principales atributos competitivos de Mendoza no pasa exclusivamente por el paisaje, el vino o la infraestructura turística. El diferencial, afirma, está en las personas.

“La gente realmente hace una diferencia. La pasión, la creatividad, la cercanía y la conexión que hace el mendocino con el turista es realmente un diferencial muy grande cuando uno lo compara con otros lugares del mundo”, asegura.

La valoración adquiere un peso particular porque surge de alguien que desarrolló parte de su carrera internacional dentro de la compañía en destinos como Chile y Costa Rica antes de regresar a Mendoza.

Su propia historia dentro del hotel comenzó, además, de manera inesperada. Durante la convocatoria masiva que Hyatt realizó en el Auditorio Ángel Bustelo antes de la apertura del establecimiento, Urmeneta decidió no participar.

“En ese momento mi novia quería que fuéramos. Yo no fui, ella fue, no quedó y cinco años después yo me presenté para trabajar”, recuerda entre risas.

Ingresó inicialmente al área financiera del casino, luego pasó al hotel y más tarde continuó su carrera en distintos destinos internacionales de la cadena. En 2020 regresó a Mendoza, en plena pandemia, primero como gerente interino y luego como titular definitivo de la gerencia general. “Para mí es un orgullo. Es una mezcla de sentimientos, siendo mendocino, poder estar al frente de un hotel tan importante para la provincia, para el país y para la cadena”, afirma.

Turismo, conectividad e inteligencia artificial

Con la mirada puesta en los próximos años, Urmeneta observa un escenario de recuperación del turismo receptivo apoyado principalmente en la mejora de la conectividad aérea de Mendoza. “Hoy tenemos una conectividad muy diferente a la que teníamos prepandemia”, destaca.

Sin embargo, advierte que el perfil del viajero también cambió de manera significativa. Según explica, las expectativas actuales exceden el alojamiento y la gastronomía tradicionales para enfocarse cada vez más en experiencias integrales y personalizadas. “El turismo hoy busca una experiencia integral. En ese momento de desconexión, cuando voy a hacer turismo, también quiero conectar con el humano”, sostiene.

En ese contexto, la irrupción de la inteligencia artificial aparece como uno de los grandes desafíos de la industria hotelera global. Para el gerente del Park Hyatt Mendoza, la tecnología no debe reemplazar el vínculo humano sino potenciar la capacidad de personalización del servicio. “Va a evolucionar de una forma exponencial en los próximos años a través de la inteligencia artificial para poder conocer y conectar mucho más con cada huésped y saber qué necesita cada uno. Porque no todos son iguales. El lujo es personal”, resume.

La definición sintetiza también la filosofía que el hotel buscó consolidar durante estos veinticinco años: una propuesta donde la excelencia no se apoye únicamente en la infraestructura o el servicio estandarizado, sino en la capacidad de interpretar las necesidades de cada visitante.

A un cuarto de siglo de aquella apertura que marcó un punto de inflexión para la hotelería mendocina, el Park Hyatt Mendoza celebra no solo su permanencia sino también haber sido uno de los actores que ayudaron a moldear el perfil turístico internacional que hoy distingue a la provincia.