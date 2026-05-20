Congreso Argentino de Agentes de Viajes: Mendoza espera hasta 2.000 asistentes

Mendoza se prepara para recibir, el 28 y 29 de mayo, el 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes . El Auditorio Ángel Bustelo será el escenario de este encuentro que, tras casi una década de ausencia en la provincia (la última edición local data de 2015), regresa con cifras récord y una agenda orientada a la profesionalización en un contexto de transformación global .

Guillermo Sallitto , titular de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (Amavyt) , destaca que la concreción de este evento es el resultado de un arduo trabajo institucional. "Después de diez años, y peleando durante cuatro años seguidos para que Mendoza fuera sede, lo logramos en la última Feria Internacional de Turismo (FIT) ", señala. Según el directivo, la decisión de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) fue unánime, un hecho inédito que responde al posicionamiento de la regional y al atractivo actual de la provincia.

Para Mendoza, la realización de este congreso no representa únicamente una reunión de especialistas, sino la consolidación de su marca en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) . La llegada masiva de profesionales genera un impacto directo en la hotelería , la gastronomía y los servicios locales , pero el beneficio real se proyecta a mediano y largo plazo.

Sallitto explica la relevancia estratégica de los asistentes: "Tenemos a todo el sector de agentes de viaje, que son en realidad los que terminan vendiendo los destinos. Como promoción turística es un valor incalculable". La experiencia histórica indica que las provincias que ofician de sede suelen experimentar un incremento notable en su actividad. "Generalmente, cada provincia que es sede del Congreso de Agentes de Viajes tiene, en la próxima temporada, una incidencia de crecimiento de entre un 45% y un 55% ", añade el titular de Amavyt .

La magnitud del encuentro se refleja en las estadísticas de inscripción. Mientras que la edición anterior en Paraná contó con 1.170 acreditados, Mendoza ya ha superado los 1.700 inscriptos de las 24 regionales del país, con la expectativa de alcanzar los 2.000 asistentes. "Ya somos historia en la historia de los congresos con la cantidad de inscriptos al día de hoy", afirma Sallitto sobre el éxito de la convocatoria.

image Guillermo Sallitto, titular de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo que recibe después de una década el Congreso Nacional

Capacitación y vanguardia en el sector

A diferencia de las ferias destinadas al público masivo, este congreso se define por su carácter técnico. "Es una instancia netamente profesional, un congreso donde todo el sector está invitado para capacitarse intensivamente", subraya Sallitto.

Durante las dos jornadas, se desarrollarán conferencias magistrales y talleres a cargo de figuras destacadas como Alejandro Vigil, Lara López Calvo, Guillermo González, Mariano Wechsler, Nacho Girón, Natalia De Vita, Maxi Hapes, Carlos Sosa y Santi Siri.

El programa busca dotar a las agencias de herramientas para navegar un mercado en constante cambio. Además, esta edición incorpora una innovación fundamental: la realización de un workshop en el Espacio Arizu. "Nunca se había hecho un workshop en el marco del congreso. Contaremos con 40 operadores y tendremos a Salta como provincia invitada de honor, desplegando una sinergia muy importante entre ambos destinos", detalla el responsable de Amavyt.

Sinergia pública y privada

El congreso también funcionará como un centro de decisiones políticas y gremiales. El 27 de mayo comenzará la actividad con la asamblea del Consejo Federal Asambleario, y el día 29 tendrá lugar la reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT), "Se nucleó todo el turismo en un solo lugar. Hoy el congreso nos encuentra mucho más afianzados a nivel agencias", sostiene Sallitto.

Un fenómeno particular de esta edición es la extensión de la estadía de los participantes. A diferencia de otros años, los agentes han optado por permanecer en la provincia más allá de las fechas oficiales de las disertaciones, transformando su visita en una suerte de viaje de familiarización (fam tour) que les permite conocer de primera mano la oferta turística local hasta el 31 de mayo.

Para Sallitto, este es el momento de "articular la parte pública más la parte privada para poder mantener ese número de visitantes que va a ser muy beneficioso para Mendoza".

Compromiso social: Faevyt Solidario

Más allá de los debates técnicos y las proyecciones económicas, el congreso mantiene un firme compromiso con la comunidad anfitriona a través del proyecto Faevyt Solidario. Esta iniciativa busca dejar una huella tangible en la provincia colaborando con organizaciones locales.

En esta oportunidad, las entidades beneficiadas serán el Museo Malvinas Maipú; la Asociación Gestión Nativa, dedicada a la formación de jóvenes y adultos en el cultivo de flora autóctona; y la Asociación Civil Creando Huellas, que brinda acompañamiento a familias frente a diagnósticos de discapacidad.

De este modo, el evento integra el desarrollo profesional con la responsabilidad social, entendiendo que el turismo es una actividad clave para el progreso económico y humano de la Argentina en un escenario global exigente.