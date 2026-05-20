ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 20 de mayo . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Quiénes cobran ANSES hoy, 19 de mayo de 2026: calendario completo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 7 , recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 7 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Calendario, anses ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026

: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Desempleo Plan 2

Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.