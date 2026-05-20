20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo de 2026

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También se abonan la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 20 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Lee además
ANSES: quiénes cobran este martes 19 de mayo de 2026

Quiénes cobran ANSES hoy, 19 de mayo de 2026: calendario completo
Atención jubilados: cuándo cobran el aguinaldo y de cuánto será

Atención jubilados: ANSES pagará el aguinaldo en junio y ya se conocen los montos

ANSES: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 7, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 7 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Calendario, anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Desempleo Plan 2

  • Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES confirmó los pagos del lunes 18 de mayo: mirá si te toca

Capital Humano inicia aprobación de Becas Progresar: todo lo que debés hacer

Pagos ANSES confirmados: quiénes reciben su monto este viernes 15 de mayo

Pagos ANSES hoy: revisá si te toca cobrar este jueves 14 de mayo

ANSES confirmó los pagos del 13 de mayo: mirá si cobrás este miércoles

Atención beneficiarios: cuánto paga ANSES por la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Cobran hoy en ANSES: el calendario completo de este 12 de mayo de 2026

Quiénes cobran este lunes 11 de mayo según el cronograma de ANSES

LO QUE SE LEE AHORA
El Valle de Uco nevado como cada año. Para el gobierno no necesita subsidios al gas

Diputados define hoy un recorte clave en subsidios al gas que golpea fuerte a Mendoza

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

El Ejército licita 70 toneladas de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta en San Rafael

El curioso trueque del Ejército en San Rafael: membrillos a cambio de repuestos para una camioneta

Margarita Gutiérrez junto a sus tres hijos. La justicia sospecha que alguno de estos pudo participar del femicidio.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín: ¿Quién mató a Margarita Gutiérrez?

La docente vivía sola en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los conmovedores mensajes tras la muerte de Margarita Gutiérrez en Junín

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

La maniobra narco que funcionaba desde una casa de Maipú y terminó desbaratada