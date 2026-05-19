El consumo de carne tocó mínimos históricos en Argentina y preocupa al sector frigorífico

El consumo de carne sigue mostrando señales de retroceso en el país. Así lo advirtió un nuevo informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que alertó sobre una caída sostenida tanto en la faena como en el consumo interno.

Según el relevamiento, abril de 2026 dio cuenta de un fuerte freno en la faena vacuna . La actividad cayó 4,6% respecto de marzo y quedó 15,3% por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año pasado. Para CICCRA, fue uno de los abriles con menor movimiento de los últimos 47 años.

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Asimismo, la menor oferta de hacienda también impactó en la producción de carne . Entre enero y abril de 2026 se produjeron 926,58 mil toneladas, unas 70,95 mil menos que en igual período de 2025. En términos porcentuales, la caída fue de 7,1% interanual.

El consumo de carne vacuna cayó 14% interanual durante el primer cuatrimestre de 2026.

Otra vez cayó el consumo de carne vacuna en Argentina

Mientras la producción bajó y las exportaciones crecieron, el mercado interno continúa con números en rojo. Según estimaciones de CICCRA, el consumo aparente de carne vacuna cayó 14% interanual durante el primer cuatrimestre del año.

Traducido en volumen, esto significa que en Argentina se consumieron más de 107 mil toneladas menos de carne vacuna que hace un año.

El informe también señala que en abril el consumo per cápita se ubicó en 46,2 kilos por habitante al año, considerando el promedio móvil de los últimos doce meses. Esto representó una baja de 6,8% frente al mismo período del año pasado.

Más exportaciones y menos consumo interno

En paralelo a la caída del consumo interno, las exportaciones siguieron creciendo. Durante marzo se certificaron envíos de carne vacuna por 51,2 mil toneladas, con una recuperación mensual de 28,2% y un salto de 45,3% frente a marzo de 2025.

China y Estados Unidos fueron los principales motores de esa suba. Entre ambos destinos explicaron casi el 79% del crecimiento exportador registrado entre febrero y marzo de este año.

salario La caída del consumo está vinculado a la pérdida del poder adquisitivo.

Ahora bien, de acuerdo con el informe de CICCRA, la caída del consumo interno está vinculada al fuerte aumento que tuvieron los precios de los cortes vacunos en los últimos meses. A eso se suma que desde septiembre y octubre de 2025, los salarios de los trabajadores suben por debajo de la inflación, lo que redujo el poder de compra de las familias.