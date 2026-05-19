Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Tras conocerse el dato de inflación de abril , que fue del 2,6% , el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer también cuánto costó criar a un niño, niña o adolescente durante el último mes . El relevamiento incluye no sólo los gastos básicos , sino también el valor económico de las tareas de cuidado .

La llamada “canasta de crianza” que elabora el INDEC contempla a chicos de 0 a 12 años y mide dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y, por otro, el tiempo dedicado al cuidado.

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Según el organismo, el costo mensual más alto se registró en el grupo de niños y niñas de 6 a 12 años , donde la crianza superó los $654 mil. En tanto, para bebés menores de un año, el monto fue de $511.763.

#DatoINDEC La canasta de crianza durante abril de 2026 se valorizó en: - $511.763 para menores de 1 año. - $609.574 para infantes de 1 a 3 años. - $520.413 para los tramos de 4 y 5 años. - $654.221 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. https://t.co/3WcMukF7MT pic.twitter.com/6lnlX37mWm

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina, según la edad

El informe divide la canasta en cuatro franjas etarias, vinculadas también con las etapas de escolarización.

Menores de 1 año, el costo total de crianza fue de $511.763 . De ese total, $166.479 correspondieron a bienes y servicios y $345.284 al costo de cuidado.

. De ese total, $166.479 correspondieron a bienes y servicios y $345.284 al costo de cuidado. De 1 a 3 años, la cifra ascendió a $609.574 . Allí, los gastos en bienes y servicios representaron $214.963, mientras que el cuidado fue valuado en $394.611.

. Allí, los gastos en bienes y servicios representaron $214.963, mientras que el cuidado fue valuado en $394.611. De 4 y 5 años, la canasta se ubicó en $520.413, compuesta por $273.781 en bienes y servicios y $246.632 vinculados al cuidado.

Por último, en el tramo de 6 a 12 años, criar a un niño demandó $654.221 mensuales. En este caso, el costo de bienes y servicios alcanzó los $339.626 y el del cuidado, $314.595.

crianza bebe costo menor (1) Para bebés menores de un año el monto total de crianza fue de $511.763.

Qué incluye la canasta de crianza

El INDEC explicó que para calcular el costo de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros gastos esenciales.

A eso se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas que requiere la atención de niños y adolescentes según la edad. Para asignarle un valor económico, el organismo utiliza la remuneración vigente de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.

En abril, el tiempo de cuidado estimado fue de 147 horas mensuales para bebés menores de un año y de 168 horas para niños de 1 a 3 años. Para las franjas de 4 a 5 y de 6 a 12 años, la dedicación calculada fue de 105 y 84 horas, respectivamente.