19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
crianza

Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Un nuevo informe del INDEC actualiza los valores de crianza según franja etaria. Los detalles del costo de cuidado, alimentación, educación y vestimenta.

Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

 Por Soledad Maturano

Tras conocerse el dato de inflación de abril, que fue del 2,6%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer también cuánto costó criar a un niño, niña o adolescente durante el último mes. El relevamiento incluye no sólo los gastos básicos, sino también el valor económico de las tareas de cuidado.

La llamada “canasta de crianza” que elabora el INDEC contempla a chicos de 0 a 12 años y mide dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y, por otro, el tiempo dedicado al cuidado.

Lee además
Banco Nación lanzó un beneficio en farmacias y muchos jubilados ya lo usan

Miles de jubilados aprovechan este beneficio de Banco Nación en farmacias
Javier Milei prepara un nuevo golpe al bolsillo mendocino con las tarifas de gas 

Golpe al bolsillo: el Gobierno nacional busca eliminar descuentos de gas en Mendoza y otras provincias

Según el organismo, el costo mensual más alto se registró en el grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, donde la crianza superó los $654 mil. En tanto, para bebés menores de un año, el monto fue de $511.763.

Embed

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina, según la edad

El informe divide la canasta en cuatro franjas etarias, vinculadas también con las etapas de escolarización.

  • Menores de 1 año, el costo total de crianza fue de $511.763. De ese total, $166.479 correspondieron a bienes y servicios y $345.284 al costo de cuidado.
  • De 1 a 3 años, la cifra ascendió a $609.574. Allí, los gastos en bienes y servicios representaron $214.963, mientras que el cuidado fue valuado en $394.611.
  • De 4 y 5 años, la canasta se ubicó en $520.413, compuesta por $273.781 en bienes y servicios y $246.632 vinculados al cuidado.

Por último, en el tramo de 6 a 12 años, criar a un niño demandó $654.221 mensuales. En este caso, el costo de bienes y servicios alcanzó los $339.626 y el del cuidado, $314.595.

crianza bebe costo menor (1)
Para bebés menores de un año el monto total de crianza fue de $511.763.

Para bebés menores de un año el monto total de crianza fue de $511.763.

Qué incluye la canasta de crianza

El INDEC explicó que para calcular el costo de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros gastos esenciales.

A eso se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas que requiere la atención de niños y adolescentes según la edad. Para asignarle un valor económico, el organismo utiliza la remuneración vigente de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.

En abril, el tiempo de cuidado estimado fue de 147 horas mensuales para bebés menores de un año y de 168 horas para niños de 1 a 3 años. Para las franjas de 4 a 5 y de 6 a 12 años, la dedicación calculada fue de 105 y 84 horas, respectivamente.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes cobran ANSES hoy, 19 de mayo de 2026: calendario completo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo de 2026

Zona Fría en riesgo: millones de hogares podrían perder descuentos en la factura de gas

La FEM defendió a la COVIAR y alertó por el impacto en la vitivinicultura

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de mayo de 2026

Atención jubilados: ANSES pagará el aguinaldo en junio y ya se conocen los montos

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional

Arranca el Black Week en supermercados mayoristas de Mendoza con fuertes descuentos

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo de 2026

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional