Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Tras conocerse el dato de inflación de abril, que fue del 2,6%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer también cuánto costó criar a un niño, niña o adolescente durante el último mes. El relevamiento incluye no sólo los gastos básicos, sino también el valor económico de las tareas de cuidado.
La llamada “canasta de crianza” que elabora el INDEC contempla a chicos de 0 a 12 años y mide dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y, por otro, el tiempo dedicado al cuidado.
Según el organismo, el costo mensual más alto se registró en el grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, donde la crianza superó los $654 mil. En tanto, para bebés menores de un año, el monto fue de $511.763.
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#DatoINDEC La canasta de crianza durante abril de 2026 se valorizó en: - $511.763 para menores de 1 año. - $609.574 para infantes de 1 a 3 años. - $520.413 para los tramos de 4 y 5 años. - $654.221 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. https://t.co/3WcMukF7MTpic.twitter.com/6lnlX37mWm
A eso se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas que requiere la atención de niños y adolescentes según la edad. Para asignarle un valor económico, el organismo utiliza la remuneración vigente de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.
En abril, el tiempo de cuidado estimado fue de 147 horas mensuales para bebés menores de un año y de 168 horas para niños de 1 a 3 años. Para las franjas de 4 a 5 y de 6 a 12 años, la dedicación calculada fue de 105 y 84 horas, respectivamente.