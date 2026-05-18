Mendoza promociona vinos y alimentos en Brasil con presencia en dos ferias internacionales

Mendoza refuerza durante mayo su presencia comercial en Brasil con participación en dos de las principales ferias del sector de alimentos y bebidas de América Latina:Wine South AmericayAPAS Show. A través de ellas, más de 20 empresas mendocinas buscan consolidar vínculos comerciales y fortalecer el posicionamiento de sus productos en un mercado estratégico para las exportaciones provinciales.
Bodegas mendocinas participan en Wine South America
Entre el 12 y el 14 de mayo, nueve bodegas de Mendoza participaron en Wine South America, en Bento Gonçalves, Río Grande do Sul, uno de los principales espacios de encuentro entre compradores y expositores del sector vitivinícola regional.
Las empresas presentes son Bodega Familia Garavaglia, Finca Don Carlos, Tittarelli Wines, Lamadrid Estate Wines, Bodega Clop y Clop, Bodega Goyenechea, Bodega Araujo, Bodega La Rural y Bodega Los Haroldos, todas con propuestas de vinos de media y alta gama y presencia comercial en Brasil.
Como continuidad de esta agenda, el 15 de mayo se realizó un Wine Tasting en la vinoteca La Donosa, en Camboriú, destinado a compradores especializados del canal HORECA para generar nuevas oportunidades de negocio.
Mendoza también desembarca en APAS Show, en San Pablo
Esta semana, del 18 al 21 de mayo, otras 14 empresas mendocinas participarán en APAS Show, en San Pablo, una de las ferias supermercadistas más importantes de América Latina.
Participarán firmas vinculadas a alimentos frescos, procesados, vinos y bebidas como Conservas Inca, Latinfina, Vinsa, Chañares de Capiz, Bodegas y Viñedos Pascual Toso, J. Llorente y Cía., La Colina, Don Cayetano, Cielo y Tierra, Los Maitenes, Grand Estate, Familia Garavaglia, Fishing Wine y Ajos Valle del Atuel.
promendoza bodega brasil
ProMendoza acompaña la agenda comercial en Brasil.
Brasil continúa consolidándose como un mercado estratégico y de cercanía para Mendoza, y estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer la oferta exportable mendocina y generar nuevas oportunidades comerciales.