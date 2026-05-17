17 de mayo de 2026
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Único en Argentina: qué es el cuatrifinio y por qué podría convertirse en un atractivo turístico

Se trata de un fenómeno geográfico poco frecuente en el país que despierta grandes expectativas para el desarrollo de un futuro polo turístico y que también podría beneficiar a Mendoza.

Único en Argentina: qué es el cuatrifinio y por qué podría convertirse en un atractivo turístico

Único en Argentina: qué es el cuatrifinio y por qué podría convertirse en un atractivo turístico

 Por Luis Calizaya

Al sur de Argentina existe un fenómeno geográfico único que podría transformarse en un nuevo atractivo turístico para Mendoza y toda la región patagónica. Se trata del único cuatrifinio del país, de donde un punto exacto convergen cuatro provincias argentinas y que hoy despierta interés no solo por su singularidad territorial, sino también por su cercanía con el desarrollo energético de Vaca Muerta.

Cuatrifinio - Argentina
Cuatrifinio en Argentina: el punto geográfico que reúne a cuatro provincias.

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El único cuatrifinio de Argentina: por qué es muy especial

En términos geográficos, un cuatrifinio, también conocido como cuadripunto o tetrafinio, es el punto donde se unen cuatro regiones diferentes. Aunque este tipo de formaciones existen en algunos lugares del mundo, en Argentina solo hay uno.

El punto se encuentra en una zona estratégica del norte de la Patagonia, donde confluyen Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. El lugar está atravesado por el Río Colorado y se ubica cerca de importantes rutas nacionales y provinciales utilizadas por miles de viajeros que ingresan al sur del país.

Su ubicación, próxima a la Cordillera de los Andes y a las puertas de la Patagonia, lo convierte en un punto geográfico excepcional con potencial para el turismo de naturaleza, aventura e interés histórico.

Octavio Pico, el pequeño pueblo que podría beneficiarse

Muy cerca del cuatrifinio se encuentra Octavio Pico, una pequeña localidad de menos de 300 habitantes que conserva una identidad profundamente marcada por la vida rural y la historia familiar de los Fernández, apellido que identifica a gran parte de la comunidad.

Aunque oficialmente fue fundado en 1973 por el exgobernador neuquino Felipe Sapag, el asentamiento ya existía desde la década de 1930 gracias al trabajo de José Fernández, considerado uno de los pioneros de la zona.

Pueblo - Ocatvio Pico - Argentina
Turismo y petróleo: los beneficios que reúnen al pueblo de General Pico.

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El pueblo debe su nombre al agrimensor Octavio Pico, responsable de establecer el monolito que marca el punto exacto de unión entre las cuatro provincias argentinas.

Actualmente, Octavio Pico aparece como uno de los principales beneficiarios potenciales del interés turístico y económico que podría generar el cuatrifinio, especialmente por su ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 6, conocida como la “Ruta de la Energía”.

El vínculo con Vaca Muerta y el crecimiento regional

Además de su rareza geográfica, el cuatrifinio adquiere relevancia por encontrarse dentro del área de influencia de Vaca Muerta, uno de los desarrollos hidrocarburíferos más importantes del país.

La cercanía con yacimientos petroleros y corredores energéticos posiciona a Octavio Pico y a toda la región como un punto clave para futuras inversiones, infraestructura y movimiento turístico vinculado tanto al trabajo petrolero como al tránsito hacia la Patagonia.

Las rutas que atraviesan el sector, entre ellas la Ruta Nacional 151 y las rutas provinciales 6, 20, 34 y 57, funcionan como conexiones fundamentales entre distintas provincias y permiten un acceso constante de viajeros, trabajadores y transportistas.

Este escenario abre la posibilidad de desarrollar nuevos circuitos turísticos que combinen geografía, historia, energía y paisaje natural en una zona todavía poco explorada del mapa argentino.

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