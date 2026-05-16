De hacer reír a la Argentina a morir en soledad: el duro final de Jorge Porcel

A 20 años de su muerte , el nombre de Jorge Porcel continúa ligado a una etapa inolvidable del humor argentino . Querido por millones y cuestionado por otros tantos, el comediante dejó una huella profunda en la televisión, el cine y el teatro argentino , marcada por el éxito, las polémicas y una vida atravesada por los excesos , la fama y el deterioro de su salud .

De vivir de la comedia a refugiarse en la religión: así pasó sus últimos días Jorge Porcel.

“El Gordo”, como lo apodaban cariñosamente en el ambiente artístico, falleció el 16 de mayo de 2006 en Miami , Estados Unidos, a los 69 años , luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras una operación de vesícula biliar . Su delicado cuadro de salud, agravado por enfermedades crónicas y el Mal de Parkinson , había deteriorado notablemente su calidad de vida durante sus últimos años.

Nacido el 7 de septiembre de 1936 en Buenos Aires , Porcel inició su carrera artística en la radio , dentro del histórico programa “ La revista dislocada ”, luego de ser descubierto por el conductor Juan Carlos Mareco . Con rapidez, su estilo humorístico y su carisma lo llevaron al cine y la televisión , donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la comedia popular argentina durante las décadas del 70 y 80 .

Su carrera alcanzó una dimensión histórica junto a Alberto Olmedo, con quien formó una de las duplas humorísticas más exitosas y recordadas del país. Ambos protagonizaron películas y programas televisivos que marcaron una época con un humor basado en el doble sentido, la picardía y la exageración de personajes populares.

Entre sus producciones más reconocidas aparecen títulos como Los caballeros de la cama redonda, Los turistas quieren guerra, Rambito y Rambón y Las gatitas y ratones de Porcel, uno de los ciclos más populares de la televisión latinoamericana durante los años 80.

En televisión también brilló en programas emblemáticos como Operación Ja-Já, Polémica en el ba r y La peluquería de Don Mateo, donde construyó personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Embed - "Ron" scene from Carlito's Way (1993)

Su carrera incluso llegó a Hollywood. En 1993 participó de Carlito's Way, protagonizada por Al Pacino y Sean Penn, donde interpretó a un dueño de club nocturno y compartió escenas con figuras de renombre internacional.

Sin embargo, el legado de Jorge Porcel también estuvo rodeado de cuestionamientos. Su humor fue señalado en numerosas oportunidades como vulgar o excesivamente cargado de estereotipos, mientras que algunos colegas aseguraban haber tenido conflictos laborales con él debido a su fuerte carácter y exigencia profesional.

A pesar de las controversias, el actor mantuvo una enorme popularidad durante décadas y logró construir una conexión directa con el público argentino.

Durante los años 90 decidió radicarse en Miami, donde abrió un restaurante frecuentado por argentinos y, con el paso del tiempo, se alejó del espectáculo para dedicarse a la religión evangélica como pastor. Sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro físico y múltiples internaciones.

Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a la Argentina y descansó finalmente en el Cementerio de la Chacarita, dentro del panteón de la Asociación Argentina de Actores.

Fuente: TN.